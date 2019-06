Politica



Summer Festival, Nuove ordinanze sulle limitazioni alla vendita per asporto di bevande e alimenti

giovedì, 27 giugno 2019, 21:03

A seguito del recepimento delle richieste elaborate dalla Questura, il Comune di Lucca ha emesso oggi due ordinanze per armonizzare le disposizioni relative alla vendita di bevande per asporto nei giorni finali della settimana di tutta la stagione estiva e le prescrizioni particolari durante gli eventi del Lucca Summer Festival.

Nei giorni 28 e 30 giugno, 5, 10, 12, 13 16, 18, 20, 26, 27 e 29 luglio prossimi, in concomitanza con in concerti in piazza Napoleone dalle ore 14:00 alle ore 3:00 del giorno successivo è vietata la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali vetro e metallo agli esercizi commerciali o distributori automatici ubicati nell'area di spettacolo compresa piazza del Giglio, piazza XX settembre, via Carrara (fra via della Mano e via del Peso), via San Girolamo, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II e Corso Garibaldi. Negli stessi orari e giorni è vietata la vendita di bevande alcoliche (con grado superiore al 5% del volume) anche per mezzo di distributori automatici, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo esclusivamente ai locali di ristorazione nell'intera area di spettacolo e in piazza del Giglio, piazza XX Settembre, via Carrara (fra via della Mano e via del Peso), via San Girolamo, piazza San Giusto, via Cenami, via Roma, piazza San Michele, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II e Corso Garibaldi.

Nei giorni 6, 9 e 19 luglio dalle ore 14:00 alle ore 6:00 del giorno successivo sarà vietata la vendita per asporto e la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali vetro e metallo e divieto di vendita di bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore al %% in piazza del Giglio, piazza XX settembre, via Carrara (fra via della Mano e via del Peso), via San Girolamo, piazza San Giusto, via Cenami, via Roma, piazza San Michele via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II e Corso Garibaldi.

In occasione dei concerti sugli spalti del 29 giugno e 7 luglio, dalle ore 14:00 alle ore 3:00 del giorno successivo è vietata la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali vetro e metallo e la vendita e somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% agli esercizi commerciali o distributori automatici fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo esclusivamente ai locali di ristorazione in via San Girolamo, via Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, via Carrara, viale Giusti, via Montegrappa, via Mazzini, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, vialle della Repubblica, via montanara, via Cavour, viale Carducci, viale San Concordio, via Nottolini, via Guidiccioni. Via della Formica. Nella stessa area con gli stessi orari sarà vietato anche portare al seguito contenitori rigidi di vetro o latta di qualsiasi genere. Inoltre sempre in occasione dei concerti sugli spalti del 29 giugno e 7 luglio, dalle ore 14:00 alle ore 3:00 del giorno successivo vietata la vendita e somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% negli esercizi commerciali e punti ristoro (compresi quelli dell'organizzazione) situati nelle aree di prefiltraggio e nell'area di spettacolo.

Viene confermato e armonizzato quanto già stabilito dall'ordinanza relativa ai giorni di venerdì e sabato: il 28 e 29 giugno, il 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 luglio ( e per i successivi venerdì e sabato fino al 21 settembre 2019) dalle ore 21:00 alle ore 6:00 divieto assoluto di vendita per asporto di bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione) per tutti esercizi commerciali e artigianali, per gli esercenti su area pubblica e per la distribuzione automatica nel centro storico di Lucca, sulle mura urbane e in via Mazzini, piazza Curtatone, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, via dei Pubblici Macelli, via Cantore, via dei Balani, via Alighieri, viale San Concordio, via Savonarola via Carlo Piaggia, via Nazionale e limitrofe, via per Camaiore e limitrofe, via Viviani, via Urbicciani. Sarà possibile somministrare bevande di qualsiasi gradazione all'interno dei locali commerciali, in aree all'aperto dei medesimi o in aree di suolo pubblico concesse agli esercizi commerciali.