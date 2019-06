Politica



Ultimo consiglio comunale, Guidotti (PD): "Basito e stupefatto di quanto dichiarato dal centrodestra"

venerdì, 7 giugno 2019, 17:19

"Leggo e rimango basito e stupefatto di quanto le opposizioni di centrodestra dichiarano nelle varie testate giornalistiche locali in merito all'ultimo consiglio comunale". Lo scrive il consigliere Roberto Guidotti (Pd).

"Le opposizioni - sostiene Guidotti - accusano la maggioranza di aver bocciato la loro proposta in merito alla creazione di un organismo terzo dove coinvolgere tutte le realtà cittadine per elaborare una proposta complessiva per il futuro della città, di non aver preso in considerazione quanto emerso nel consiglio straordinario con 45 interventi di associazioni, categorie e cittadini, di non aver voluto raccogliere l'invito ad un maggior coordinamento per avvicinare le Istituzioni agli interessi dei cittadini. Per ultimo, ma non ultimo di aver fatto e votato un ordine del giorno dove si faceva copia e incolla del programma elettorale con cui Tambellini si era presentato alla tornata elettorale del 2017".

"Nel consiglio comunale le stesse opposizioni - prosegue il consigliere dem - oltre a evocare soggetti terzi dalla funzione poco chiara, non hanno fatto alcuna proposta concreta dimenticando che è proprio compito del consiglio comunale quello di fare sintesi tra le istanze dei diversi gruppi di interesse... La maggioranza ha presentato e approvato un ordine del giorno dove oltre a elencare una serie di progetti da sviluppare nei prossimi anni ha inserito un emendamento dove si chiedeva al presidente del consiglio di richiedere alla varie commissioni consiliari già esistenti ed operative, di farsi carico, discutere ed elaborare progetti in merito a quanto emerso nel consiglio comunale straordinario del 6 maggio scorso '2030: Lucca capitale, o città ai confini dell'impero?'. L' amministrazione è da sempre molto attenta alle sollecitazioni che provengono dalle varie componenti della città, siano associazioni o cittadini".

"Ma anche se pronta a integrare e progettare insieme tutto quanto utile alla città e ai cittadini ha l'obbligo e il dovere di continuare a mettere in pratica quanto dichiarato nel programma elettorale, essere fedele a quanto dichiarato e promesso, nel pieno rispetto di tutti quelli che l'hanno condiviso e ci hanno dato fiducia per governare questa città" conclude Guidotti.