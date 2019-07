Politica



40 mila euro dal comune per gli immigrati, l'ira di Martinelli

martedì, 9 luglio 2019, 23:19

“No al bilancio. Scandaloso 40 mila euro per i migranti”. Lo ha dichiarato Marco Martinelli durante la seduta di consiglio comunale attaccando pesantemente la giunta Tambellini.

"L’assestamento di bilancio - aggiunge Martinelli - dimostra quanto da noi denunciato da tempo: l’amministrazione Tambellini sta spremendo come limoni i cittadini e titolari di attività con una tassazione alle stelle. Infatti nella voce delle entrate la fanno da padrone i tributi locali con oltre 36 milioni di euro che arrivano nelle casse comunali. Di questi 36 milioni circa 22 provengono dall’Imu a causa delle aliquote massime applicate dalla giunta Tambellini".

"Altre note critiche - continua Martinelli - a questo provvedimento sono i previsti incrementi di spesa necessari per accantonare la perdita di 215 mila euro del Teatro del Giglio che invece a detta di questa amministrazione doveva essere un fiore all’occhiello. Altro elemento di criticità è l’incredibile incremento di spesa per finanziare i migranti per oltre 40 mila euro e l’aumento di spesa per l’affidamento dei servizi per l’avvio del Piano operativo per 94 mila euro. Anche su questo ultimo aspetto- conclude Martinelli-abbiamo denunciato il tempo perso da questa amministrazione per aver sbagliato la procedura della gara per l’affidamento del servizio di consulenza per la redazione del Piano operativo in un momento in cui invece l’edilizia avrebbe necessità estrema di questo strumento per riprendere fiato in una situazione di stagnazione estrema".