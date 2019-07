Aree produttive San Pietro a Vico, Mammini: "Variante ha duplice finalità"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 3 luglio 2019, 17:52

Vanno all'attacco i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra, a seguito di diverse segnalazioni giunte da titolari di pubblici esercizi a cui è stata recapitato in questi giorni un avviso in cui Sistema Ambiente, sulla base del regolamento vessatorio proposto al consiglio comunale dallo stesso assessore Raspini...

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:57

Cartellonistica, cancellature, controlli per limitare l'accesso alle auto, pulizia dai rifiuti e lotta al loro abbandono: anche attraverso l'utilizzo delle telecamere "fototrappole". Sono gli impegni che il consigliere comunale Daniele Bianucci chiede per il parco fluviale del Serchio.

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:27

Ieri, in tarda serata, il consiglio comunale ha approvato una mozione, presentata a nome dei cinque consiglieri di Lucca Civica (Cantini, Giovannelli, Leone, Massagli e Olivati): quella che impegna l'amministrazione comunale a valutare la chiusura della circonvallazione, almeno in determinate fasce orarie, al traffico pesante

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:11

Segnalazione giunta al capogruppo di Forza Italia Maurizio Marchetti: "Una domenica d’inferno con le ossa rotte, ma il referto diceva ‘tutto ok’"

martedì, 2 luglio 2019, 22:56

Irrompe in consiglio comunale la manifestazione della Lucchese. Come annunciato le opposizioni hanno chiesto di far parlare in aula i rappresentanti dei tifosi. Inoltre volevano fosse votata una loro risoluzione sull'argomento. Entrambe le richieste sono state bocciate dalla maggioranza di centrosinistra in conferenza dei capigruppo

martedì, 2 luglio 2019, 16:01

Con questa lettera appena protocollata, liste civiche e partiti di centrodestra chiedono di far parlare stasera, durante il consiglio comunale, una delegazione dei tifosi rossoneri che sfileranno per le vie della città