Bindocci spara a zero sulla giunta Tambellini: "Risposta arrogante a Conflavoro"

martedì, 9 luglio 2019, 14:39

Il consigliere comunale pentastellato nonché sindacalista Uil attacca duramente l'amministrazione comunale di Lucca per le critiche manifestate alla posizione assunta dall'associazione Conflavoro in merito alla somministrazione di bevande durante il Summer Festival:

È di una arroganza senza precedenti la nota con cui il Comune attacca Conflavoro, dopo averci limonato per mesi, e lasciandomi solo in Consiglio Comunale ad esprimere perplessità su alcune tematiche.Ricordo le sviolinate della assessora Mercanti e della Consigliera "nipote d'arte" Martini, ricordo gli incontri organizzati dal presidente della Commissione Sicurezza Guidotti e le strizzate d'occhio sul caso Spirale.

Ricordo quando ero l'unico in Consiglio Comunale che poneva dei problemi sulla gestione contrattuale dei rapporti di lavoro che Conflavoro pratica, ma quando il problema era quello dei diritti dei lavoratori alla amministrazione non fregava niente.

Questa amministrazione si ricorda dei lavoratori solo in campagna elettorale, come dimostrano molti bandi fatti per gli appalti dei servizi dove le clausole sociali latitano e gli organici vengono spesso tagliati (si pensi all'Agorà), una amministrazione che ritiene i problemi sindacali, come la Vietina ha dimostrato a più riprese sulle lavoratrici delle mense un cosa non pertinente, forse perché in questo caso i più deboli non passano dal sociale...

Ora che il problema è quella della lesa maestà, perché di questo si tratta, la amministrazione risponde stizzatissima.. Non voglio difendere Conflavoro, che si difenderà benissimo da sola, ma voglio difendere il rispetto delle opinioni, ed il diritto delle associazioni di categoria di esprimere dissenso senza reazioni fuori luogo.

A prescindere dal fatto che ognuno possa condividere alcune scelte di Conflavoro, ritengo che questa sia comunque una associazione di imprenditori presente sul territorio e pertanto merita rispetto, io pur nelle differenze ho avuto un incontro corretto e franco con la dirigenza di questa associazione, che ribadisce l'assunto che si parla e ci si confronta anche con chi la pensa diversamente.

Si tratta di democrazia e di rispetto, e sopratutto chi amministra una comunità dovrebbe sapere che le considerazioni critiche vanno ascoltate.Ma forse la amministrazione ne attacca uno per educarne cento, il messaggio è forse quello che chiunque attaccherà il comune pubblicamente sarà punito. Questi spiegherebbe le timidezze delle associazioni di categoria quando è stata innalzata la Cosap, quando sono stati aumentati i parcheggi ed il silenzio di molte realtà davanti al progressivo imbarbarimento della città. Credo che invece la linea da tenere sia il rispetto e l'ascolto senza reazioni stizzite. E Conflavoro come tutti lo merita, la democrazia non è un optional.