Politica



Buchignani (FdI): "Tempi lunghi per ritrovare un titolo edilizio"

giovedì, 4 luglio 2019, 09:00

Il consigliere comunale Nicola Buchignani (Fratelli d'Italia) interviene sulla situazione dell'archivio comunale posto in via della Colombaia.



"Il Comune di Lucca è dotato di più archivi per la conservazione delle pratiche edilizie - scrive Buchignani -. Nell'archivio posto in Via della Colombaia sono conservate le pratiche edilizie dal 1983 al 2003 compreso (concessioni edilizie, autorizzazioni, DIA, straordinaria manutenzione, ecc...). Attualmente questo archivio non è aperto al pubblico. Per richiedere copia o visionare una pratica è necessario fare richiesta all'URP citando tutti gli estremi della pratica. La consultazione viene effettuata attualmente dal geometra che si reca nella sede dell'ufficio mensilmente".



"Ciò comporta al momento, nella migliore delle ipotesi, tempi di attesa piuttosto lunghi per ritrovare un titolo edilizio - prosegue il consigliere -. Visto che oltre tutto il personale del Comune accede a detto archivio una sola volta al mese, il tempo per la ricerca delle pratiche è ridottissimo, e nel caso l'utente non sia in possesso di tutti gli estremi del documento ricercato è molto probabile che non si riescano a recuperare titoli abilitativi esistenti e pertanto efficaci a tutti gli effetti di legge, con danno per il cittadino".



"Pare che adesso l'addetto all'archivio di via della Colombaia, che aveva un contratto a termine, non veda rinnovato quel contratto e che nel frattempo, oltretutto, non gli sia stato già nemmeno affiancato un altro addetto che possa poi provvedere alla sostituzione - afferma ancora Buchignani -. In questo contesto la già disgraziata condizione dell'archivio di via della Colombaia diventerà un vicolo cieco per molti cittadini, che si vedranno nell'impossibilità di ricostruire (almeno in tempi accettabili) la situazione urbanistica degli immobili di interesse con impossibilità di procedere a qualsiasi atto e/o contratto".



"Questa condizione, oltre al notevole disagio per i cittadini, potrebbe anche dare origine a legittime richieste di danno verso l'Amministrazione Comunale" conclude il capogruppo di FdI.