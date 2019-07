Politica



Campo Balilla, Bindocci (M5S): "Sostegno alla soprintendente"

giovedì, 25 luglio 2019, 15:08

"Come Movimento 5 Stelle di Lucca vogliamo esprimere il nostro forte sostegno alla soprintendente Acordon riguardo la rimozione della ghiaia dall'area dell'ex Campo Balilla. Il sindaco, gli assessori, i dirigenti ed i privati interessati paiono esser tutti affetti da analfabetismo di ritorno". Lo scrive il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Lucca, Massimiliano Bindocci.

"Ci domandiamo - prosegue la nota -, hanno letto l'autorizzazione dei primi di giugno 2019 con la quale la Sovrintendente autorizzava l'uso dell'ex Campo Balilla per l'allestimento del Lucca Summer festival 2019? L'autorizzazione è data alla condizione che entro 20

giorni dalla chiusura, cioè entro il 27 Luglio, sia eseguito il

ripristino dei luoghi compresa la ricostruzione del manto erboso. Perchè il comune e gli altri destinatari dell'autorizzazione hanno permesso l'uso di ghiaia che poi sarebbe stato difficile rimuovere rapidamente? Perché l'allestimento non è stato fatto senza mortificare il prato proteggendolo con materiali rimovibili in pochi giorni? Non siamo gli unici a farsi simili domande, risulta che anche

l'ex sindaco Fazzi ed altri si pongano la domanda. Adesso a pochi giorni dalla scadenza che fare? Il 27 Luglio la polizia

municipale costatato lo stato dei luoghi effettuerà le dovute

segnalazioni ed eleverà le sanzioni amministrative eventualmente dovute? Perché gli uffici comunali non hanno mandato la documentazione obbligatoria alla soprintendenza per prevedere anche il successivo impegno dei Comics? Come potrà il prossimo anno essere data l'autorizzazione all'utilizzo dell'ex Campo Balilla a soggetti che non hanno ottemperato alle precise prescrizioni della Soprintendenza? Perché simili eventi non vengono spostati a piazza Don Baroni, vicina alle mura già a ghiaia, già attrezzata con acqua, luce e possibilità di parcheggio?

Queste sono le domande che poniamo al Sindaco ed alle altre autorità cimpetenti. In ogni caso il privato che non rimuovesse la ghiaia oltre le sanzioni previste sarebbe obbligato a versare allo stato e quindi ai cittadini il

costo che avrebbe sostenuto per il ripristino dei luoghi non effettuato. Non venga creato un pericoloso precedente di inottemperanza alle norme. Al contempo speriamo in una soluzione transitoria che permetta il regolare svolgimento dei Comics e auspichiamo che si inizi subito a trattare per soluzioni stabili che possano risolvere definitivamente il

problema, quali potrebbero essere lo spostamento di padiglioni e concerti temporanei in piazzale Don Baroni che ha strutture e servizi idonei e la costruzione di un grande auditorium nella zona del mercato ortofrutticolo di Pulia sfruttandone almeno parzialmente le strutture oggi semiabbandonate. In Consiglio Comunale diverse volte ho sottolineato che un bel quadro deve avere una cornice adeguata e le mura di Lucca senza gli spalti ben tenuti per molti mesi e proprio nei mesi di maggior afflusso turistico".