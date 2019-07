Politica



Cartiera Pieretti, Slc-Cgil: "Tutelare occupazione"

giovedì, 25 luglio 2019, 12:51

"La richiesta di ammissione alla procedura del concordato preventivo può essere l'inizio di un percorso per tentare l'uscita da una situazione molto difficile, ma occorre che siano messe in campo le dovute garanzie a tutela del lavoro e dell'occupazione, in primis, oltre che dei creditori tutti". Lo scrive il sindacato Slc-Cgil Lucca.



"Sono queste condizioni imprescindibili - prosegue la nota - perché un piano di risanamento possa avere la possibilità di camminare e, quindi, essere autorizzato dagli organi della procedura che saranno chiamati ad esaminarlo. Avevamo già segnalato le condizioni di difficoltà dell'azienda e abbiamo richiamato più volte la stessa a mettere in campo un piano complessivo che frenasse l'emorragia di lavoro alla quale abbiamo assistito. Non è stato affatto lineare il percorso che ha portato a ben 2 avvicendamenti aziendali, nel giro di poco più di un anno (oggi, l'azienda è di proprietà di un Commercialista) tanto che su questo è iniziato un pesante braccio di ferro, che ha portato i lavoratori ad incrociare le braccia più volte, per avere gli stipendi pagati, oltre che riuscire a mantenere attivo, fino a poco tempo fa, il ciclo produttivo di 7 giorni su 7, basato sull'avvicendamento dei turni.La scarsa trasparenza non è mai venuta meno: tutt'oggi, con una richiesta di ammissione al concordato presentata in tribunale, l'azienda non ha saputo ancora dire nello specifico che cosa intende fare per recuperare lavoro e dare continuità all'attività anche in termini di prospettiva.Ecco perché, già da un po' di tempo, abbiamo chiesto il coinvolgimento delle istituzioni locali, perché ci fosse un loro coinvolgimento nella vicenda. Il loro interessamento è stato immediato e un primo incontro è già avvenuto e altri ne avverranno, nel tentativo di portare allo scoperto le reali intenzioni che ci sono riguardo questa azienda storica che ha lungo passato, alle spalle, e che merita di avere un futuro".