Caserma Lorenzini, il centrodestra: "Clamoroso, il parcheggio è aperto ma per pochi privilegiati. Il comune ha autorizzato?"

mercoledì, 24 luglio 2019, 13:38

"Caserma Lorenzini: Tambellini l'ha adibito a parcheggio per qualche elettore amico?". Lo richiedono i gruppi consiliari di centrodestra (partiti e liste civichei) alla luce di quanto sta accadendo nell'area in precedenza adibita a parcheggio pubblico e poi chiusa dall'attuale amministrazione.



"Qualcosa non torna - proseguono i consiglieri di centrodestra - mentre il Comune ha bocciato la nostra proposta di riaprirlo sia per la sosta dei residenti che dei fruitori del centro storico (adducendo motivazioni legate a problemi di rumore e sforamento di decibel), abbiamo scoperto che l'area è diventata un parcheggio privato per pochi fortunati con tanto di chiave personale per l'apertura del cancello carrabile. Chi sta usufruendo del parcheggio? Chi sta consentendo questa irregolarità? L'amministrazione che dice? E la polizia municipale controlla o fa finta di non vedere per assecondare l'assessore Raspini?- si chiedono i consiglieri comunali dello schieramento di centrodestra -. Quello che sta succedendo ha dell'incredibile. Ricordiamo che l'area di sosta nell'ex Lorenzini è stata chiusa più di cinque anni fa per diventare una discarica a cielo aperto. Era una delle più utilizzate e portava nelle casse della Metro circa 500 mila euro l'anno, soldi che potevano essere reinvestiti dal Comune".



E ora il giallo dell'apertura solo per alcuni. "Chiediamo accertamenti immediati e sia fatta chiarezza dall'amministrazione se tra questi fortunati ci sono anche degli abitanti della zona, che hanno contribuito a bloccare la riapertura al pubblico facendo esposti e accertamenti acustici - prosegue la nota delle opposizioni -. Ma soprattutto accerteremo le responsabilità del Comune su questa apertura per pochi intimi: è grave se lo sa e asseconda, come lascia presumere il fatto che c'è chi è dotato di chiave per aprirlo, e sarebbe altrettanto grave se tutto ciò sta avvenendo senza che l'ente se ne sia accorto. Ricordiamo che il parcheggio Lorenzini nasce come sostituto, a fine anni '90, di quello chiuso in piazza Grande, e da subito diventò uno dei polmoni principali della città. Chiusura della Lorenzini che venne fatta con troppa leggerezza dall'amministrazione Tambellini, e che ha avuto ripercussioni anche sull'area di sosta in Cittadella, anch'esso da allora meno utilizzato".

