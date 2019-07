Consiglio, bocciata la risoluzione della Lega sulla famiglia

Altri articoli in Politica

martedì, 16 luglio 2019, 12:07

Ad annunciare battaglia è il capogruppo di Forza Italia consiglio regionale MaurizioMarchetti che sulla questione ha presentato alla giunta toscana un’interrogazione a risposta scritta chiedendo lumi sui fondamenti giuridici di una simile disposizione

martedì, 16 luglio 2019, 09:00

La maggioranza di centrosinistra nel consiglio comunale di Lucca ha approvato la modifica della convenzione tra il comune ed Erp per l'attuazione dei progetti di Quartieri Social. Ma cresce la polemica sugli interventi a San Concordio, con le opposizioni che hanno richiesto un consiglio comunale aperto sull'argomento

lunedì, 15 luglio 2019, 21:44

Via libera dal consiglio comunale di Lucca a due varianti al regolamento urbanistico. Entrambe le delibere sono state presentate dall'assessore all'urbanistica Serena Mammini

lunedì, 15 luglio 2019, 21:42

È ancora polemica sugli stalli per disabili nel comune di Lucca. A sollevare la questione in consiglio comunale è il consigliere Enrico Torrini (SìAmo Lucca)

lunedì, 15 luglio 2019, 16:25

Lo sottolineano con una nota le due liste civiche, che hanno sottoscritto la petizione a favore della consultazione popolare sul destino della struttura e ne condividono sia procedura che contenuto

lunedì, 15 luglio 2019, 15:54

Giovanni Minniti capogruppo della Lega in consiglio comunale interviene in merito alla manifesteranno che si terrà ,mercoledì in Piazza San Michele per chiedere più accoglienza per i migranti