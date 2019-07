Politica



Consiglio, ok nuove regole luna park, ripristino frana Palmata e acquisizione beni e servizi

martedì, 30 luglio 2019, 01:34

di eliseo biancalana

Ieri sera il consiglio comunale ha approvato tre delibere relative alle modifiche del regolamento sullo spettacolo viaggiante, il ripristino della frana in località Palmata e l'aggiornamento del programma biennale di acquisizione di beni e servizi.

Le nuove norme del regolamento sullo spettacolo viaggiante sono state presentate dall'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti, che ha spiegato che serviranno ad aumentare la sicurezza del luna park.

Gli interventi di messa in sicurezza e ripristino del solco grande a ridosso dell'abitato di Palmata e per il consolidamento del movimento franoso interessante il versante sovrastante saranno realizzati dal Consorzio 1 Toscana Nord. La delibera prevede che verranno acquisiti a titolo gratuito i terreni necessari per l'intervento. Il programma di acquisizione di beni e servizi prevede acquisti per 5milioni e 426mila euro.

Tutte e tre le delibere sono state approvate dopo brevi dibattiti senza suscitare particolari opposizioni. Ha però creato disappunto in alcuni consiglieri della maggioranza il fatto che Massimiliano Bindocci (M5S) ha impedito che si tenesse un'unica votazione sulle modifiche al regolamento che sono quindi state votate articolo per articolo.