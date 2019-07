Politica



Consiglio, ok salvaguardia equilibri di bilancio

martedì, 9 luglio 2019, 23:40

di eliseo biancalana

Via libera del consiglio comunale di Lucca alla delibera di assestamento e di salvaguardia degli equilibri di bilancio. La delibera comporta una variazione al bilancio di circa 13 milioni. Approvato anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 48 mila euro. Entrambe le delibere sono state presentate dal vicesindaco Giovanni Lemucchi.

Il rinnovato impegno del governo nazionale per Quartieri social permetterà al comune di liberare risorse per le fognature dell'Oltreserchio per 2,9 milioni di euro. Con i 5,9 milioni del dividendo dalla vendita della Gesam Gas e Luce, il comune sistemerà la palestra dei Bacchettoni (l'intervento costerà 2,5-3 milioni di euro). Sul fronte delle entrate si segnala un incremento previsto degli introiti della tassa di soggiorno di 170 mila euro. Tra le uscite, aumentano di 266 mila euro le risorse destinate alla cultura, mentre sono accantonati, per legge, 215 mila euro per la perdita del Teatro del Giglio. Salgono le risorse per il sociale, tra cui quelle per le quote sociali che aumentano di 120 mila euro.

"Questa variazione porta importanti aspetti positivi" ha commentato la presidente della commissione bilancio Chiara Martini (Pd). Negativo il giudizio delle minoranze. Ha accusato Marco Martinelli (Forza Italia): "L'amministrazione Tambellini sta spremendo come limoni i cittadini e i titolari di attività con una tassazione alle stelle. Infatti nella voce delle entrate la fanno da padrone i tributi locali con oltre 36 milioni di euro che arrivano nelle casse comunali". Da Massimiliano Bindocci (M5S) sono arrivate alcune obiezioni regolamentari. La delibera è passata con 18 voti favorevoli e 6 contrari.

Approvato anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 48 mila euro, come conseguenza del lodo arbitrale tra il comune e la ditta AeG, che chiude un contenzioso risalente alla fine degli anni Novanta. La delibera è passata con 18 voti favorevoli e nessun contrario.