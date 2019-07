Politica



Consiglio, tutti a favore del garante dei disabili

lunedì, 29 luglio 2019, 22:59

di eliseo biancalana

È stata approvata all'unanimità in consiglio comunale la mozione elaborata dalla commissione sociale che propone l'istituzione del garante dei diritti delle persone con disabilità nel comune di Lucca.



Una prima mozione sull'argomento era stata presentata in aprile dai consiglieri comunali delle liste civiche SìAmo Lucca e Lucca in Movimento, che proponevano di istituire questa figura entro il 2019. Una proposta condivisa dall'amministrazione comunale, che aveva proposto già dal luglio scorso al tavolo della disabilità la necessità di istituire tale figura. Dopo un percorso di approfondimento effettuato dalla commissione sociale (che ha ascoltato anche la garante dei disabili di Pisa, Lia Sacchini), si è quindi arrivati a un testo condiviso tra tutte le forze politiche che è stato presentato in consiglio dal presidente della commissione Pilade Ciardetti (Sinistra con).



La mozione approvata riconosce l'importanza di individuare una figura che con l'impegno costante si prodighi affinché́ le persone con disabilità e le loro famiglie abbiano piena tutela e non impattino in un'eccessiva burocrazia che crei loro difficoltà nell'usufruire dei servizi previsti, frapponendo ostacoli di vario genere (architettonici, culturali...) che limitino l'accessibilità al mondo del lavoro e alla vita sociale.



Consenso per la mozione è stato espresso dall'assessore al sociale Lucia Del Chiaro e dai consiglieri Remo Santini (SìAmo Lucca), Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) e Renato Bonturi (PD). Unico intervento polemico quello di Massimiliano Bindocci (M5S) che ha ricordato che in passato il consiglio ha bocciato la sua proposta di istituire un garante per le vittime dei reati e che alcune settimane fa non è stata data la parola in aula ad alcuni disabili che volevano intervenire in consiglio.