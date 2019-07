Politica



Cordoglio in consiglio per il prefetto Falco, il carabiniere Rega e i morti nel Mediterraneo

lunedì, 29 luglio 2019, 22:11

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale di Lucca ha dedicato un minuto di silenzio per ricordare il prefetto Leopoldo Falco, recentemente scomparso. Parole di cordoglio sono inoltre state dedicate a Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma la notte del 26 luglio.



È stato il sindaco Alessandro Tambellini a prendere la parola per commemorare il prefetto Leopoldo Falco, scomparso la mattina del 28 luglio nella sua casa di Sessa Aurunca (Caserta). Il sindaco ha ricordato Falco come una persona "di grande competenza", dotata di grandi capacità di ascolto e di mediazione. Ne ha inoltre elogiato la "signorilità". "Penso che la nostra città abbia perso una istituzioni importante, una figura di grande rilievo" ha detto il sindaco che ha definito la morte di Falco un "fatto molto doloroso".



Dopo che l'aula di palazzo Santini, su richiesta del presidente Francesco Battistini, ha tenuto un minuto di silenzio in memoria di Leopoldo Falco, ha preso la parola il consigliere Marco Martinelli (Forza Italia). Il capogruppo azzurro ha chiesto di rendere omaggio anche al carabiniere ucciso a Roma, Mario Cerciello Rega. In risposta, il sindaco ha ricordato di aver reso omaggio al carabiniere in una cerimonia pubblica che si è svolta ieri a Sant'Alessio. "Quello che accade e quello che sta accadendo è il segno di un decadimento della vita del nostro paese – è stato il commento del sindaco sul feroce omicidio –. Quando si ha un fatto di questa tragicità è chiaro che ognuno di noi è colpito".



Il sindaco ha poi voluto ricordare "tutte le persone che scompaiono senza loro colpa se non quella di cercare possibilità diverse di vita", con riferimento ai morti nel Mediterraneo. "Tutti noi abbiamo il dovere di riconoscere come la morte innocente sia una morte inutile" ha sostenuto il primo cittadino.