Politica



Ex caserma Lorenzini, il centrodestra: "L'autogol è del comune che ammette come sia utilizzato a parcheggio"

venerdì, 26 luglio 2019, 14:52

"Utilizzo Caserma Lorenzini: nessuna comunicazione dalla giunta al consiglio comunale". Vanno all'attacco i gruppi consiliari di centrodestra (partiti e liste civiche) che da tempo chiedono lumi sulle intenzioni della giunta rispetto al parcheggio Lorenzini, che nasce come sostituto, a fine anni '90, di quello chiuso in piazza Grande, e che da subito diventò uno dei polmoni principali della città. "Solo oggi - aggiungono i consiglieri dei gruppi di centrodestra - siamo venuti a conoscenza del suo attuale utilizzo, e siamo assolutamente favorevoli che possano fruirne anche i carabinieri che godono del nostro rispetto e della nostra massima stima per il loro quotidiano impegno a servizio dello Stato. Ma dove è l'autogol? - si chiedono i gruppi consiliari di opposizione rispondendo alla nota della maggioranza -. È forse aver costretto la giunta a rendere pubblico l'attuale utilizzo dell'area, quando da anni (di fronte alle nostre ripetute richieste di riapertura) l'amministrazione Tambellini ha continuato a sostenere l'impossibilità di destinarla a parcheggio? Il vero autogol - proseguono i consiglieri di centrodestra - lo sta quotidianamente realizzando questa amministrazione nei confronti della città tutta, con decisioni prese senza consultare il consiglio comunale e con l'intenzione di silenziare chi rappresenta il 50% dei lucchesi. Siamo al paradosso - concludono civiche e partiti - che la maggioranza di sinistra che si presenta come democratica e buonista, condannando e sbeffeggiando un comunicato stampa delle minoranze dove ci sono solo delle domande sull'attuale utilizzo di un contenitore importante e fondamentale sia per i residenti che per i fruitori del centro storico".