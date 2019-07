Politica



FdI: "Sulla questione degli spalti, non devono prevalere gli interessi economici"

mercoledì, 31 luglio 2019, 15:56

Con una breve nota, il gruppo Fratelli d'Italia di Lucca interviene sulla questione relativa agli spalti.



"Leggiamo questa mattina sui giornali - commenta - la risposta della Soprintendente Angela Acordon a proposito della questione spalti, la quale ribadisce l’esigenza di soluzioni tecniche adeguate affinchè Summer Festival e Lucca Comics continuino ad utilizzare gli spalti del Balilla e delle Mura. Se l’area interessata è sottoposta a vincolo diretto, non possono gli interessi economici (parliamo di 100 mila euro) far prevalere per una scelta diversa: come Fratelli d’Italia, auspichiamo che chi ha potere decisionale faccia prevalere la difesa e la tutela del patrimonio ambientale".