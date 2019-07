Gloria Vizzini espulsa dal Movimento 5 Stelle

Altri articoli in Politica

martedì, 2 luglio 2019, 16:01

Con questa lettera appena protocollata, liste civiche e partiti di centrodestra chiedono di far parlare stasera, durante il consiglio comunale, una delegazione dei tifosi rossoneri che sfileranno per le vie della città

martedì, 2 luglio 2019, 14:58

Una delegazione dell'opposizione di centrodestra ha incontrato il nuovo Prefetto Leopoldo Falco. Un incontro costruttivo durante il quale i consiglieri di Lucca (oltre a conoscere il massimo rappresentante dello Stato sul territorio e le linee di indirizzo che vorrà dare al suo mandato) hanno voluto fare il punto su alcune...

martedì, 2 luglio 2019, 11:49

Una proposta arriva sotto forma di interrogazione alla giunta regionale da parte del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti alla luce del tam tam quotidiano che, tra cronaca e segnalazioni, ripropone odissee e tempi biblici per i pazienti in attesa di presa in carico nei pronto soccorso...

lunedì, 1 luglio 2019, 16:31

L'assessore allo sport Stefano Ragghianti interviene in merito alla sentenza del tribunale di Lucca sulla Lucchese

sabato, 29 giugno 2019, 14:45

Lo chiedono a gran voce i gruppi consiliari di liste civiche e partiti di centrodestra in Comune, dopo il triste epilogo della mancata iscrizione alla Lega Pro nonostante l'eroica impresa della squadra che si è salvata

giovedì, 27 giugno 2019, 21:07

Parte il percorso per costituire la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. L'amministrazione Tambellini, che nei mesi scorsi ha già approvato e aderito alla Carta dei diritti della bambina, continua così l'iter per rendere sempre più Lucca una città a misura di bambino