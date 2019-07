Politica



Il centrodestra: "Assessore e funzionario, sopralluogo al cantiere: violate le norme di sicurezza"

mercoledì, 31 luglio 2019, 15:12

"Sopralluogo in Piazzale Sforza: Marchini e Guidotti presenti in cantiere con indumenti non idonei". La denuncia arriva dai gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra, a seguito dell'articolo uscito sui mass media in cui si vede la foto dell'assessore ai lavori pubblici e del funzionario del comune di Lucca presenti nell'area di cantiere di Piazzale Sforza in abiti civili, mentre nella nota stampa del comune di Lucca viene esplicitamente scritto che l'assessore ed il tecnico hanno svolto "un sopralluogo in Piazzale Sforza, nel quartiere di Sant'Anna, nell'area oggetto degli interventi PIU".



"Ci domandiamo - proseguono i consiglieri dei gruppi e partiti di centrodestra - per Marchini e Guidotti valgono regole diverse? Perché non hanno rispettato quanto previsto nel Decreto legislativo n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro? Dove sono i dispositivi di protezione individuale imposti dalla normativa per accedere nei cantieri? È questo l'esempio che il comune di Lucca da' alla cittadinanza?".