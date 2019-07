Politica



Il centrodestra: "Sanzioni per tariffa rifiuti, Raspini tartassa i titolari di attività"

mercoledì, 3 luglio 2019, 17:52

"Raspini come Dracula: titolari di pubblici esercizi tartassati anche dalla tariffa rifiuti". Vanno all'attacco i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra, a seguito di diverse segnalazioni giunte da titolari di pubblici esercizi a cui è stata recapitato in questi giorni un avviso in cui Sistema Ambiente, sulla base del regolamento vessatorio proposto al consiglio comunale dallo stesso assessore Raspini e votato dalla maggioranza di sinistra, richiede di pagare retroattivamente la tariffa rifiuti sul suolo pubblico occupato e, cosa ancora più grave, se l'occupazione è pari o supera anche di un giorno il periodo di 183 giorni, il Comune fa pagare l'esercente per tutto l'anno. "La misura è colma- continua la nota dei gruppi consiliari di centrodestra -. Dopo aver aumentato a livelli stellari la tassa sul suolo pubblico nel centro storico, la giunta Tambellini continua a spremere come limoni i titolari di attività anche con la tariffa rifiuti. Questa è solo la punta dell'iceberg di un regolamento che va a vessare in maniera pesante cittadini e titolari di attività, e di cui avevamo già denunciato, votando contro la deliberazione, le molte criticità presenti. Oggi purtroppo, i fatti ci danno ragione, e il futuro candidato a sindaco del centro sinistra - concludono i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra - si presenta alla città con il suo vero volto: considera i cittadini come bancomat".