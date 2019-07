"Il parcheggio Lorenzini è utilizzato dai carabinieri e dai volontari delle associazioni di protezione civile durante le attività della sede di Corso Garibaldi"

Altri articoli in Politica

giovedì, 25 luglio 2019, 14:19

Il ponte di Monte San Quirico utilizzato come trampolino, per i tuffi in Serchio. A lanciare la segnalazione, con tanto di documentazione fotografica ripresa dalla Terrazza Petroni, è il consigliere comunale Daniele Bianucci: che ha trasmesso la notizia alla polizia municipale, chiedendo più controlli

giovedì, 25 luglio 2019, 12:51

"La richiesta di ammissione alla procedura del concordato preventivo può essere l'inizio di un percorso per tentare l'uscita da una situazione molto difficile, ma occorre che siano messe in campo le dovute garanzie a tutela del lavoro e dell'occupazione, in primis, oltre che dei creditori tutti".

giovedì, 25 luglio 2019, 11:30

Le opposizioni attaccano la maggioranza sul Teatro del Giglio. Da settimane si attende la convocazione della Commissione Partecipate per parlare del bilancio e del passivo di esercizio di quest'anno, nonché di altri problemi relativi al personale fatti presente nelle ultime commissioni, ma l'amministrazione rinvia e latita

giovedì, 25 luglio 2019, 08:51

Il gruppo Lega Salvini Premier di Villa Basilica interviene in merito al finanziamento per il bando progetti integrati territoriali del Gal MontagnAppennino

mercoledì, 24 luglio 2019, 13:38

"Caserma Lorenzini: Tambellini l'ha adibito a parcheggio per qualche elettore amico?". Lo richiedono i gruppi consiliari di centrodestra (partiti e liste civichei) alla luce di quanto sta accadendo nell'area in precedenza adibita a parcheggio pubblico e poi chiusa dall'attuale amministrazione

martedì, 23 luglio 2019, 21:33

I gruppi consiliari di maggioranza Partito Democratico, Lucca Civica, Sinistra con Tambellini hanno elaborato un documento politico che è una risposta e, allo stesso tempo, una forte critica all'opposizione giudicata incapace di proporre una seria alternativa