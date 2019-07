Politica



La maggioranza: "Sulla caserma Lorenzini clamoroso autogol del centrodestra"

giovedì, 25 luglio 2019, 17:48

"I parcheggi della Lorenzini sono riservati ad 'amici' molto speciali di Tambellini e Raspini: i Carabinieri e la Protezione Civile - esordiscono così I gruppi di maggioranza del Consiglio comunale di Lucca Partito Democratico, Lucca Civica, Sinistra con Tambellini in risposta al comunicato della minoranza - Non sono passati nemmeno due giorni dalla nota con cui affermavamo la superficialità con cui le liste di opposizione di centrodestra affrontano i problemi della città e distribuiscono alla stampa imbarazzanti comunicati macchietta che arriva subito uno spettacolare autogol che conferma quanto abbiamo scritto - proseguono - . Dopo lunghi appostamenti con filmati e foto i consiglieri di opposizione hanno smascherato un losco traffico di posti auto al parcheggio Lorenzini. Sarebbe bastato chiedere all'amministrazione comunale per sapere che quei loschi individui erano Carabinieri e volontari Prociv. Il parcheggio è stato dato temporaneamente a disposizione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cortile degli Svizzeri essendo lo stesso e i posti riservati in via della Corticella utilizzati per attrezzature e gruppi elettrogeni del Summer Festival. Il parcheggio in questione è inoltre utilizzato dai volontari delle associazioni di Protezione Civile quando è richiesta la loro presenza in attività della vicina sede della Protezione Civile Comunale" concludono.