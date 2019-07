Politica



La S... inistra Inquisizione mette sotto accusa una ditta garfagnina per pubblicità sessista

martedì, 9 luglio 2019, 23:03

La Sinistra Inquisizione mette a ferro e a fuoco la città lanciando l'allarme sessismo contro un'azienda garfagnina rea di aver fatto - e pagato - pubblicità al comune di Lucca con una immagine che i guardiacoste del Pensiero Unico Dominante ritengono essere oltraggiosa e, addirittura, invitante alla sopraffazione. Ecco la marchetta-comunicato stampa che lo stesso consigliere Daniele Bianucci ha diffuso poco fa dai banchi di palazzo Santini (il palazzo cugino di quello dei Bradipi):

La parte anatomica, decisamente particolare, di una donna in bella mostra. Con sopra uno slogan: "Ci siamo fatti il curriculum sull'asfalto, siamo pronti a fare strada". I manifesti pubblicitari, di un'azienda garfagnina, da alcune ore sono apparsi nelle principali strade della città. E stasera (martedì 9 luglio) sono finiti alla discussione del Consiglio comunale: i consiglieri Teresa Leone (Lucca Civica) e Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) hanno infatti presentato una raccomandazione all'amministrazione comunale, al fine che venga valutata l'opportunità di una tale campagna di marketing "che - hanno spiegato i consiglieri - molte persone ci hanno segnalato come al limite del sessismo".

"E' opportuno che, per tutte le vie di Lucca, campeggi un'immagine del genere, per di più collegata ad una frase che possiamo almeno definire ambigua? - spiegano Teresa Leone e Daniele Bianucci - E a quanto risulta, non sarebbe la prima volta che l'azienda utiizza immagini e slogan non edificanti. A nostro avviso, pubblicità del genere contribuiscono ad alimentare e consolidare gli stereotipi di genere, determinando un impatto negativo per la parità dei sessi: per cui i corpi delle donne, così come quelli degli uomini, vengono rappresentati, con immagini e parole, al pari di oggetti. E' anche da lì, secondo noi, che nascono quei processi che possono poi portare anche a dinamiche di sopraffazione: è per questo che siamo ad invitare ad una riflessione attenta sull'argomento".