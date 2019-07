Politica



Lavori pubblici, passa variazione. Polemica sul font

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:25

di eliseo biancalana

Via libera dal consiglio comunale alla variazione al programma triennale dei lavori pubblici, presentata dall'assessore Celestino Marchini. Il dibattito è stato caratterizzato da una lunga polemica sul carattere scelto per stampare il testo e gli allegati della delibera (sic).



Diversi gli interventi inseriti con la variazione. Sul fronte delle grandi opere, ci sono 2milioni di euro per la ristrutturazione dell'edificio nella ex Manifattura da destinare all'Expo del Fumetto, mentre altri 2milioni di euro vanno al restauro e alla valorizzazione delle Mura. Su Quartieri Social vengono anticipati al 2019 i finanziamenti per tutta una serie di lavori su San Concordio e San Vito. Sono inoltre previsti interventi a favore degli impianti sportivi e delle periferie, tra cui la riparazione della crepa sulla via del Brennero a San Michele in Escheto.



Durante la seduta del consiglio, le minoranze hanno lamentato che le tabelle con i lavori in programma (allegate alla delibera) erano state stampate in un carattere troppo piccolo da leggere. Sull'argomento sono andati all'attacco Simona Testaferrata (Forza Italia), Massimiliano Bindocci (M5S) e Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca), mentre Daniele Bianucci (Sinistra con) e Claudio Cantini (Lucca Civica) hanno difeso l'amministrazione. L'assessore Marchini ha sostenuto che i documenti non potevano essere stampati diversamente.



Fabio Barsanti (CasaPound) ha posto il problema della partecipazione dei cittadini alla redazione del programma, mentre Marco Martinelli (Forza Italia) ha lamentato che sulla crepa sul Brennero l'amministrazione doveva intervenire prima.



La delibera è passata con il voto favorevole della sola maggioranza di centrosinistra, mentre le minoranze si sono astenute. Respinto invece un odg di Bindocci che chiedeva più trasparenza nella scelta dei lavori pubblici da svolgere.