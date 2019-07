Politica



Lega: "Verificare la sicurezza delle scuole di Villa Basilica deve essere una priorità"

domenica, 28 luglio 2019, 16:23

I plessi scolastici di Villa Basilica sono a rischio chiusura e l'attività scolastica rischia di essere trasferita altrove se non verranno date le dovute garanzie sulla sicurezza e sull'idoneità degli immobili scolastici. A sollevare la questione é il Gruppo Lega Salvini di Villa Basilica: il capogruppo Flosi argomenta: "Dopo che i nostri consiglieri hanno effettuato l'accesso agli atti, per verificare la documentazione riguardante le scuole di Villa Basilica, immediatamente ci siamo accorti che il certificato di collaudo statico della scuola elementare risale al 1984. La documentazione esistente, inerente il parere sanitario, con il quale si ritenevano i locali igienicamente idonei, risale anch'esso al 1984.

Non molto differente la situazione per la scuola media, i certificati sono datati 1991.

Vista la situazione chiediamo che l'amministrazione comunale e l'Istituto Comprensorio di Montecarlo, si adoperino per verificare che siano garantite tutte le misure di sicurezza degli edifici scolastici, in particolare che gli stessi siano dotati di tutte le certificazioni richieste dalle normative attualmente vigenti. Settembre si avvicina e in mancanza delle certificazioni si rischia che l'attività scolastica non possa riprendere all'interno di questi immobili e che debba essere trasferita in altre sedi.

L' amministrazione comunale non ha effettuato nemmeno l'adeguamento sismico per il quale é stata ammessa a un finanziamento regionale; i soldi della Regione Toscana sono ancora lontani dall'arrivare, per arrivare infatti, dovranno essere anticipati dall'amministrazione comunale direttamente o attraverso l'accensione di altri mutui. Un altro prestito insomma, che si andrebbe ad aggiungere a quelli che l'ente ha gia in essere e che ammontano a circa 4.000.000 di euro. In questi, sono compresi anche i 494.000 euro, di cui una buona parte sono residui del prestito, contratto a suo tempo, per la costruzione della centrale idroelettrica del Buoso. Pertanto sollecitiamo l'amministrazione comunale di Villa Basilica e l'istituto comprensorio di Montecarlo ad attivarsi per le verifiche gia citate e per evitare di trovarsi a ridosso, all inizio dell'anno scolastico, con tali problemi ancora da risolvere.

In questi giorni formalizzeremo le dovute istanze affinché gli enti preposti si attivino per le verifiche del caso con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza degli alunni e del personale scolastico".