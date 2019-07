Politica



L'opposizione: "S.Concordio, consiglio comunale straordinario convocato grazie alle nostre firme"

martedì, 23 luglio 2019, 17:15

Soddisfazione per l'ormai imminente convocazione del consiglio comunale straordinario aperto sui progetti di San Concordio osteggiati dalla cittadinanza, viene espressa dalle opposizioni. "La seduta del 31 luglio alle ore 20.30 si terrà infatti grazie ad una nostra richiesta, per la quale abbiamo raccolto le firme necessarie - spiegano i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lucca in Movimento, SiAmoLucca) Movimento 5 Stelle e CasaPound -. Ci auguriamo un'ampia partecipazione dei cittadini che, attraverso comitati e associazioni, potranno prendere la parola. Al tempo stesso, attraverso una presentazione mai fatta purtroppo, si potranno conoscere dettagli precisi sugli interventi riguardanti ex Steccone, Montagnola e scuola innovativa. Riteniamo che fare intervenire direttamente i residenti sia fondamentale, soprattutto quando i progetti sono calati dall'alto come spesso accade con l'amministrazione Tambellini".