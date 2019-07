Politica



Lucchese, il centrodestra: "Si trovi una soluzione a tutti i costi e l'assessore Ragghianti si dimetta"

venerdì, 26 luglio 2019, 19:52

"Il sindaco Tambellini trovi una soluzione a tutti i costi, perché al momento la sua incapacità e quella della giunta rischiano di veder fallire anche l'iscrizione della Lucchese alla Serie D. Un'amministrazione che, dopo gli arrosti degli ultimi mesi, potrebbe far vantare a Lucca il triste record di essere l'unica, delle quattro città nella stessa situazione, a non riuscire a trovare compratori per la nuova società rossonera: sappiamo ormai i limiti imbarazzanti di questo esecutivo, ma ora si deve fare il possibile e l'impossibile per evitare che cali il sipario su 115 anni di storia calcistica". Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari di centrodestra.



"Siamo esterrefatti dalla situazione - spiegano le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega -. Innanzitutto il Comune è stato l'ultimo a far uscire il bando per raccogliere le manifestazioni di interesse da imprenditori disponibili a investire nella squadra, bando che a sua volta è l'unico ad essere andato deserto rispetto a Palermo, Foggia e Siracusa: a testimonianza del disinteresse verso una soluzione, anche per aver inserito clausole sulle strutture da rimettere a posto, come lo stadio e campi dell'acquedotto, che sarebbero stati consegnati così come sono, quindi di fatto non utilizzabili. Chiediamo al sindaco cosa sta facendo concretamente in queste ore per evitare una debacle su tutta la linea e la mancata iscrizione alla D, mentre apprendiamo che l'assessore allo sport Ragghianti se ne sta beatamente in vacanza proprio nei momenti clou per il futuro della Lucchese: una vergogna, deve dimettersi".



Secondo l'opposizione, c'è un altro dettaglio sull'inadeguatezza della giunta. "Tra un pasticcio e l'altro - aggiunge infatti la nota del centrodestra - risulta che nel comitato dei saggi individuato per verificare le offerte mai arrivate, ci fosse uno sportivo gia' contattato da una delle cordate su cui sarebbe stato chiamato a decidere: si puo' improvvisare sino a questo punto? Perche' imprenditori che nel frattempo hanno rilevato la Viterbese e il Foggia, invece a Lucca non hanno trovato le condizioni minime? Solo incapacita' o peggio?".