Politica



Lucchese, scontro in capigruppo su risoluzione opposizioni

martedì, 2 luglio 2019, 22:56

di eliseo biancalana

Irrompe in consiglio comunale la manifestazione della Lucchese. Come annunciato le opposizioni (SìAmo Lucca, Forza Italia, Lega, FdI, Lucca in Movimento, M5S e CasaPound) hanno chiesto di far parlare in aula i rappresentanti dei tifosi. Inoltre volevano fosse votata una loro risoluzione sull'argomento. Entrambe le richieste sono state bocciate dalla maggioranza di centrosinistra in conferenza dei capigruppo. Il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente del consiglio comunale si sono però detti disponibili a incontrare una delegazione dei manifestanti.



Di seguito il testo della risoluzione presentata dai gruppi di minoranza (primo firmatario Fabio Barsanti):



"Risoluzione urgente per il Consiglio Comunale



Premesso che

- Dopo mesi di negative vicende societarie, affrontate più volte anche in questo Consiglio, in data 1 luglio 2019 la società di calcio cittadina AS Lucchese Libertas 1905 è stata dichiarata fallita per la terza volta in undici anni;

- Il fallimento è la conseguenza di una situazione che perdura ormai da anni, dove l'elemento principale sta nel non riuscire ad attirare capitali e proprietà serie per far risorgere il calcio a Lucca, lasciando la Lucchese ostaggio di avventurieri e persone poco credibili;

- Calcisticamente parlando, la stagione appena terminata è stata caratterizzata da una salvezza sul campo conquistata grazie alla commistione di due elementi fondamentali come l'esempio e all'attaccamento alla maglia dimostrato dai calciatori, e l'entusiasmo e l'amore per la storia e i colori rossoneri riaffermato dai tifosi;

- La mancata iscrizione al campionato di LegaPro porta, nuovamente, il calcio lucchese fuori dal professionismo;

- Tra i problemi da risolvere vi è anche quello relativo allo stadio 'Porta Elisa', di proprietà comunale e attualmente non conforme ai parametri per l'iscrizione alla LegaPro e con il settore della tribuna coperta non agibile dal punto di vista statico e sismico



Considerato che



- In questo preciso momento diviene centrale e fondamentale il ruolo dell'Amministrazione Comunale, detentrice di fatto della società AS Lucchese Libertas 1905;

- Tra i poteri e le facoltà dei Sindaco e dell'Assessore allo Sport vi è quella di predisporre una manifestazione di interesse per far sì che potenziali acquirenti possano rilevare la Lucchese;

- Di primaria importanza, per il destino del calcio a Lucca, è anche la questione del futuro dello stadio 'Porta Elisa', di proprietà comunale



Impegna il Sindaco, l'Assessore allo Sport e la Giunta tutta



- Ad intraprendere ogni atto necessario per arrivare, nel più breve tempo possibile dato il momento di urgenza, alla redazione del bando di manifestazione di interesse;

- Ad inserire, all'interno del sopracitato bando, un passaggio relativo alla questione della gestione dello stadio 'Porta Elisa', procedendo con gli eventuali atti da inserire nel piano operativo per valorizzare lo storico impianto e renderlo appetibile per eventuali investitori".