Minniti (Lega): "Le volgarità del Toscana Pride hanno danneggiato l'immagine di Lucca"

lunedì, 8 luglio 2019, 23:10

Tremate, tremate le froce son tornate; noi con il fiocco blu e con il fiocco rosa ci puliamo il culo; sono più gay del figlio di Dio; meno Salvini più pom... Sono solo alcuni degli slogan volgari - afferma il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti - apparsi al Toscana Pride di Pisa al quale l'amministrazione Tambellini ha partecipato, dicono, per la difesa dei diritti e ci mancherebbe altro aggiungo io.

In effetti - attacca l'esponente leghista - l'amministrazione Tambellini è sempre in prima fila per difendere i diritti delle cosiddette minoranze fregandosene allegramente dei veri diritti della gente comune. Mancano i posti letto ed il pronto soccorso del San Luca è al collasso per colpa del governo della sinistra che ha portato al fallimento la sanità pubblica? Quisquilie! La viabilità cittadina è ridotta al caos con l'asfalto gruviera ed i tir sotto le mura? Pinzillacchere! L'importante è sfilare a Pisa con tanto di gonfalone assieme all'allegra compagnia di chi oltraggia le vere famiglie con bambini (con il fiocco blu e con il fiocco rosa ci puliamo il c..), la religione cristiana (sono più gay del figlio di Dio) e membri delle istituzioni (Salvini).

È un dato di fatto - afferma Minniti - che l'amministrazione Tambellini abbia bocciato le mozioni più volte presentate dall'opposizione a sostegno delle famiglie così come abbia bocciato la mozione per l'allestimento del presepe negli uffici comunali a dimostrazione della discriminazione ai danni dei principi cattolici primo fra tutti quello attinente alla centralità della famiglia naturale. Con la partecipazione alla carnevalata di Pisa, Tambellini e soci hanno fatto fare una pessima figura a Lucca città simbolo di sobrietà, laboriosità che non merita amministratori succubi di una ideologia così deformante. Il sindaco Tambellini pensi a risolvere i problemi veri dei cittadini e lasci ad altri manifestazioni volgari ed inconcludenti come quelle di Pisa. Volete davvero tutelare i presunti diritti dei gay? Allora andate a manifestare nei Paesi dove l'omosessualità è un reato e poi ne parliamo. Solo in questo caso sarete minimamente credibili nei vostri propositi. A Pisa avete fatto solo una inutile passarella.