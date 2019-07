Politica



Minniti (Lega): "Pubblicità sessista, il "mullah" Bianucci come il Braghettone"

giovedì, 11 luglio 2019, 09:05

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti attacca i colleghi di maggioranza, Teresa Leone e Daniele Bianucci, sulla questione della pubblicità di una ditta garfagnina finisce all'esame del consiglio.



"Da paladino dei diritti civili ad inflessibile censore dei sinuosi fondoschiena raffigurati sui cartelloni pubblicitari il passo è breve - esordisce - ed il "mullah" Daniele Al Bianucci da Lucca ci è riuscito egregiamente questa volta coadiuvato dalla collega Teresa Leone".

"Questa volta - afferma il consigliere -, a scatenare l'indignazione dei mullah nostrani è una parte anatomica impronunciabile che ispirerebbe dinamiche di sopraffazione nell'ambito di una campagna pubblicitaria definita sessista".

"Ma ci rendiamo conto - attacca il consigliere leghista - delle enormi sciocchezze dette con la benedizione dell'Imam Tambellini che dall'alto del suo scranno in consiglio comunale ha visto e sentito tutto? Non è certo il caso della campagna pubblicitaria, ma in linea generale, la storia dell'arte è piena di capolavori raffiguranti nudità sia maschili che femminili: la Venere di Botticelli, il Perseo di Cellini, i bronzi di Riace per non parlare degli affreschi di Pompei. Gli autori di quelle straordinarie opere saranno stati anch'essi beceri sessisti ispiratori di sopraffazioni? Vorrei tanto conoscere l'opinione dei nostri amministratori politically correct!"



"Spero ardentemente che il "mullah" Daniele Al Bianucci non vada mai ad ammirare capolavori del genere altrimenti gli verrà voglia di emulare le gesta del suo quasi omonimo Daniele da Volterra alias il Braghettone ovvero il censore del giudizio universale di Michelangelo. Sarebbe un ulteriore grave danno per l'umanità intera" conclude Minniti.