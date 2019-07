Politica



Mura, Bindocci (M5S): "Eventi sì, ma in accordo con soprintendenza e all’interno di una progettualità"

mercoledì, 31 luglio 2019, 17:38

"Un sindaco reticente, che non vuole rispondere sul tema più delicato della città: il futuro delle mura". Va all'attacco il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Lucca, Massimiliano Bindocci.



"Ho chiesto nelle raccomandazioni all'inizio dell'ultimo consiglio comunale al sindaco chiarimenti sui toni aggressivi con cui ha maltrattato la nuova sovrintendente della città. Ma nessuna risposta. Una uscita social in quei termini non è nello stile di Tambellini, evidentemente è stato forzato. Non è certo nell'interesse della città un rapporto conflittuale comune sovrintendenza. Non è con lo scontro o delegittimando chi tutela l'ambiente ed i patrimoni artistici e culturali che si promuove una città. Forse si tutelano alcuni interessi, non quelli del futuro di Lucca. Sarebbe nell'interesse dalla città capire invece come valorizzare le mura urbane, e come concepirle. Anche sul Rally dopo un regolamento che la maggioranza ha voluto dicendo 'mai più il rally sulle mura', ecco poi la deroga, che a noi risulta anche fatta senza la autorizzazione della soprintendenza. Sulla regolarità di questo atto e sugli atti delle mura, abbiamo chiesto la convocazione della commissione controllo e garanzia. Crediamo che oltre al rispetto delle regole ci sia un tema politico da affrontare, e che sulle mura vada fatto un progetto serio che consenta gli eventi compatibili con il bene e ne regoli l'uso. Questa amministrazione ha mostrato di non sapere cosa fare si pensi all'Opera delle mura, prima la allargo, poi la chiudo, poi la prorogo, il risultato è il caos casermette, gli spalti con la ghiaia per sei mesi, la gente che si fa male e le frizioni con il Ministero, per non parlare della savana vicino al parco Valgimigli e della poca sicurezza delle sortite. Vorremmo un sindaco onesto intellettualmente, che non fa confusione sbottando, se si tocca qualche tasto troppo delicato. Riteniamo opportuno invece che si apra un confronto serio e nelle regole, sull'utilizzo e la valorizzazione delle mura che tenga conto delle esigenze della città ed anche dell'atto di indirizzo del direttore generale del ministero. Siamo convinti che promozione della città ed evento possano coesistere, ma sulla base di un progetto e non delle forzature o degli interessi di alcuni".