Mura, il comune attende 2 milioni di euro dal ministero

venerdì, 5 luglio 2019, 16:58

di eliseo biancalana

Nella prima variazione al programma triennale dei lavori pubblici sono stati previsti ben 2 milioni di euro di interventi per le Mura di Lucca. Le risorse dovrebbero arrivare da un bando nazionale vinto dal comune, ma i soldi non sono ancora stati erogati nonostante che i lavori andrebbero finiti entro il 31 dicembre.

La questione è emersa durante l'odierna riunione della commissione lavori pubblici. A quanto riferito dall'assessore Celestino Marchini e dalla dirigente comunale competente, i 2 milioni dovrebbero essere destinati a diversi interventi volti a migliorare l'accessibilità e la sicurezza del principale monumento cittadino. Sono previsti, tra l'altro, lavori ai parapetti, il miglioramento della cartellonistica per fini culturali e la piantatura di nuovi alberi al posto di altri che sono malati e verranno pertanto abbattuti.

Dal comune però lamentano che, nonostante i continui solleciti dell'ente locale, le risorse tardano ad arrivare per motivi burocratici: non sarebbe infatti stata ancora siglata la convenzione tra il ministero di Roma e il Mibact di Firenze che dovrebbe precedere l'emanazione del decreto con lo stanziamento del finanziamento. Era però stato previsto che il comune avesse tempo fino al prossimo 31 dicembre per terminare i lavori. Da Palazzo Orsetti auspicano quindi una rapida soluzione della situazione o in alternativa una proroga dei tempi per realizzare gli interventi.