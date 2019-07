Politica



Nessuna querela per il... Grillo Parlante: Tambellini non denuncia la Gazzetta (non si capisce, poi, perché avrebbe dovuto farlo)

martedì, 9 luglio 2019, 23:16

di eliseo biancalana

Il sindaco Alessandro Tambellini ha risposto a un'interrogazione del consigliere Fabio Barsanti (CasaPound) che gli chiedeva se era vero quanto era stato scritto in un articolo de La Gazzetta di Lucca sulla strategia adottata dal centrosinistra per vincere le ultime elezioni comunali.

L'articolo da cui è nata l'interrogazione del consigliere si intitola "Amministrative 2017: antifascismo, una strategia studiata a tavolino" e porta la firma di Aldo Grandi. Barsanti ha chiesto al sindaco se è vero che durante l'ultima campagna elettorale ci sarebbe stata la scelta strategica da parte del centrosinistra di usare l'antifascismo contro il candidato sindaco del centrodestra Remo Santini, sfruttando il buon risultato di CasaPound al primo turno.

"La ricostruzione proposta è un'interpretazione della Gazzetta di Lucca" ha commentato il sindaco l'articolo. "Il risultato elettorale di CasaPound era evidente, con le conseguenze logiche che si potevano trarre - ha proseguito -. Al momento delle elezioni ciascuno esprime le sue valutazioni circa le possibili alleanze dopo il primo turno in vista del ballottaggio, secondo la dialettica propria dell'azione politica".

Tambellini ha poi escluso di voler querelare Grandi per l'articolo: "Si sporge querela quando vi è un atto diffamatorio nei confronti di qualcuno ben identificabile. Il sottoscritto non può sostituirsi ai soggetti citati che, se vorranno, potranno procedere in proprio".