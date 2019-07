Politica



Nuova Lucchese, i ringraziamenti del sindaco Tambellini

martedì, 30 luglio 2019, 11:49

Il sindaco Alessandro Tambellini ringrazia gli imprenditori che hanno reso possibile l’iscrizione della nuova Lucchese in serie D:

“Sono stati mesi faticosi in cui abbiamo visto un simbolo della nostra città e della nostra storia sportiva vacillare e rischiare di scomparire. Ma la Lucchese Libertas 1905 ora può risorgere. La mia gratitudine va a tutti quei privati che hanno creduto nel nuovo progetto e che lo hanno sostenuto con le risorse finanziarie necessarie all’iscrizione al campionato di calcio di serie D”.

“In questi mesi ho speso molto tempo per cercare di dare un futuro alla squadra. Non è stato facile, soprattutto mi sono impegnato perché la Lucchese potesse proseguire la sua avventura con il contributo di imprenditori che avessero un progetto sportivo chiaro e di lungo termine, valorizzando le risorse giovanili e i princìpi più autentici dello sport. In bocca al lupo alla nuova Lucchese, ben sapendo che siamo solo all’inizio e c’è ancora bisogno dell’impegno di tutti per perseguire obiettivi ambiziosi. Il Comune farà come sempre la sua parte”.