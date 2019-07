Politica



Partecipate, concluse audizioni in commissione

giovedì, 25 luglio 2019, 17:55

di eliseo biancalana

Si sono concluse le audizioni delle società partecipate del comune di Lucca in commissione controllo sugli enti. Le audizioni avevano fatto seguito a un ordine del giorno approvato dal consiglio comunale che era stato presentato da Massimiliano Bindocci (M5S).

La commissione ha ascoltato in questi mesi i vertici di Itinera, Metro, Lucca Holding, Lucca Holding Servizi, Lucca Crea, Gesam Reti, Sistema Ambiente, CTT Nord, Farmacie comunali e dell'azienda speciale Teatro del Giglio. La commissione presieduta da Claudio Cantini (Lucca Civica) elaborerà una relazione di sintesi delle audizioni svolte. "Ho chiesto di arrivare a una relazione il più possibile condivisa e rispondente a quanto verificato – ha dichiarato il presidente Cantini -. Per questo ho chiesto a tutti di farmi sapere se necessitano di ulteriori documenti o approfondimenti per non lasciare niente di oscuro. Quindi è chiaro che nella relazioni oltre ai (molti) meriti dei vari amministratori, saranno indicati anche i pochi ma significativi punti critici. Per questo ho apprezzato anche il fatto che Bindocci abbia detto che la relazione sia anche d'indicazione per il futuro".

Il capogruppo pentastellato ha però sottolineato la presenza di alcune situazioni critiche. "Farò un esposto alla corte dei conti" ha annunciato. Nel mirino di Bindocci alcune assunzioni realizzate da Lucca Crea e alcune situazioni salariali in Itinera e al Teatro del Giglio.