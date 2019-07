Politica



Quartieri Social a San Concordio, polemica in consiglio

martedì, 16 luglio 2019, 09:00

di eliseo biancalana

La maggioranza di centrosinistra nel consiglio comunale di Lucca ha approvato la modifica della convenzione tra il comune ed Erp per l'attuazione dei progetti di Quartieri Social. Ma cresce la polemica sugli interventi a San Concordio, con le opposizioni che hanno richiesto un consiglio comunale aperto sull'argomento.



La proposta di delibera è stata presentata dal vicesindaco Giovanni Lemucchi. La modifica è conseguente alla recente convenzione tra il comune e la presidenza del consiglio dei ministri sull'uso delle risorse del bando periferie che finanziano Quartieri Social, a seguito della quale le risorse derivanti dai ribassi d'asta anziché rimanere al comune e torneranno al governo centrale. Da qui la necessità di modificare la convenzione tra il comune e l'Erp che è il soggetto attuatore degli interventi a San Vito e a San Concordio (dal valore di 19 milioni e mezzo di euro).



Ma più che sull'oggetto della delibera, il dibattito in consiglio si è concentrato sui previsti lavori a San Concordio. Dagli interventi è emerso che prima della seduta il Comitato San Concordio ha scritto una lettera ad alcuni consiglieri per chiedere di non votare la delibera perché contrario ai progetti nel quartieri e in particolare alla struttura che dovrebbe sorgere nell'area ex Gesam. "Questa nuova costruzione – è scritto nella lettera che è stata letta in aula da Remo Santini (SìAmo Lucca) - si ergerà su una platea rialzata di circa 2mila metri quadrati e sarà alta 16,30 metri, ben 3 metri più alta dello Steccone, che con i suoi 4 piani raggiungeva i metri 13,50; (...) non esiste, nella prima fascia oltre le Mura, una costruzione così fuori misura e dal così grande impatto".



Le posizioni del Comitato sono state sostenute dalle opposizioni. "È un ecomostro" ha tuonato Massimiliano Bindocci (M5S). Critiche ai progetti a San Concordio sono arrivate anche da Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca), Fabio Barsanti (Casapound) e Remo Santini. Dalla maggioranza, Renato Bonturi (Pd) ha difeso il progetto, sostenendo che migliora la situazione rispetto alla condizione attuale dell'area ex Gesam: "Come si possa preferire quella roba lì io non lo capisco". È intervenuto anche il sindaco che ha ricordato la situazione precedente alle sue amministrazioni. Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha detto che oggi "la sfida" è realizzare progetti che sappiano attrarre i finanziamenti nazionali e al tempo stesso rispettare le esigenze del territorio.