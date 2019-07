Politica



Quartieri Social, verso modifica convenzione tra comune ed Erp

venerdì, 12 luglio 2019, 14:34

di eliseo biancalana

Parere favorevole della commissione partecipate alla proposta di delibera che modifica la convenzione tra il comune di Lucca ed Erp per gli interventi di Quartieri Social a San Vito e a San Concordio. Sull'argomento si esprimerà lunedì 15 luglio il consiglio comunale.

La proposta è stata illustrata dal vicesindaco Giovanni Lemucchi. La modifica è conseguente alla recente convenzione tra il comune e la presidenza del consiglio dei ministri sull'uso delle risorse del bando periferie che finanziano Quartieri Social. "La novità più importante è che le risorse derivanti dai ribassi asta, che prima rimanevano al comune, con la nuova convenzione tornano al governo centrale" ha spiegato il vicesindaco. Da qui la necessità di modificare la convenzione tra il comune e l'Erp che è il soggetto attuatore degli interventi a San Vito e a San Concordio (dal valore di 19 milioni e mezzo di euro). Il vicesindaco ha inoltre detto che il comune aderirà a un prodotto finanziario della Cassa depositi e prestiti dedicato agli enti locali che partecipano al bando periferie.

Nell'opposizione Massimiliano Bindocci (M5S) ha chiesto di fermare l'esame della proposta di delibera in attesa del consiglio comunale straordinario aperto chiesto dalle minoranze per discutere degli interventi di Quartieri Social a San Concordio. Sull'argomento c'è stato un vivace scambio di considerazioni tra i consiglieri.

La proposta è passata con il voto favorevole della maggioranza di centrosinistra, le minoranze non hanno partecipato al voto.