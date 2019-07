Stalli per disabili, è ancora polemica

Altri articoli in Politica

lunedì, 15 luglio 2019, 21:44

Via libera dal consiglio comunale di Lucca a due varianti al regolamento urbanistico. Entrambe le delibere sono state presentate dall'assessore all'urbanistica Serena Mammini

lunedì, 15 luglio 2019, 16:25

Lo sottolineano con una nota le due liste civiche, che hanno sottoscritto la petizione a favore della consultazione popolare sul destino della struttura e ne condividono sia procedura che contenuto

lunedì, 15 luglio 2019, 15:54

Giovanni Minniti capogruppo della Lega in consiglio comunale interviene in merito alla manifesteranno che si terrà ,mercoledì in Piazza San Michele per chiedere più accoglienza per i migranti

domenica, 14 luglio 2019, 15:15

Governo che vai, riforma costituzionale che trovi. Da circa vent'anni assistiamo con una certa regolarità al tentativo costante, da parte della classe dirigente del Paese, di riformare la Costituzione della Repubblica italiana

sabato, 13 luglio 2019, 21:22

"Tribuna inagibile: gravi colpe della giunta Tambellini". Vanno all'attacco i gruppi consiliari di centrodestra in merito all'ammissione dell'assessore allo Sport Ragghianti circa il fatto che la tribuna coperta dello Stadio Porta Elisa dovrà rimanere chiusa quasi in toto in attesa dei necessari lavori di messa in norma

sabato, 13 luglio 2019, 17:00

Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia, ha incontrato questa mattina il questore di Lucca Maurizio Dalle Mura. Zucconi si è voluto complimentare di persona con Dalle Mura per l'ottimo lavoro svolto nell'operazione che ha portato all'arresto della banda degli scippi