Politica



Talebani in Consiglio: toh, c'è anche il Bindocci

giovedì, 11 luglio 2019, 20:03

Alle sane parole ricche di buonsenso espresse da Elisabetta Ughi per spiegare la pubblicità giudicata sessista dai consiglieri comunali della Sinistra lucchese rispondono tre consiglieri comunali, due di maggioranza e uno, Massimiliano Bindocci, che a dire la verità non si capisce ormai più da che parte stia. Tutti e tre hanno sentito il bisogno di ribadire le accuse di sessimo alla campagna pubblicitaria addirittura spiegando che la loro è la volontà di scegliere la società in cui vivere e la città in cui crescere. A noi questa presa di posizione ci fa pena e ribadiamo che la creatività non può essere repressa né sottoposta a restrizioni in nome di paure o desiderata sessuali che con la realtà dei fatti non hanno niente a che fare. I talebani della cultura ripropongono il clima ben tristemente famoso nella Russia dei Soviet sul finire degli anni Trenta e ben descritto da George Orwell in 1984. Una volta, fino a qualche decennio fa, era la sinistra a essere dissacratoria e agodere del primato dell'ironia, oggi è diventata forza di espressione del più bieco oscurantismo. Ci fa specie che anche il Bindocci sia diventato talebano... a giorni alterni.

“Riponga pure ogni amarezza, la dottoressa Ughi, scorra invece i punti all'ordine del giorno di ogni consiglio comunale per rendersi conto della sua operatività e venga ad assistere a qualche seduta per comprendere con quale passione e serietà ci si confronta.

Stupisce semmai che per rispondere a un'osservazione avanzata nell'assise dei rappresentanti eletti della città non si abbia altro argomento che il negare l'evidenza. Il messaggio pubblicitario giocava in modo inequivocabile sull'assonanza tra 'curriculum' e 'fondoschiena' (eufemismo: figura retorica che consiste nel sostituire l'espressione propria con un'altra di significato attenuato) come la foto evidenzia. Lo si ammetta senza ipocrisie. Lo si dica apertamente. Forse non si voleva offendere, ma è innegabile una certa ambiguità. Ciascuno sia responsabile del messaggio che veicola, con la massima onestà intellettuale. E la foto scelta per accompagnare quello che poteva rimanere, da solo, un simpatico (ed efficace) gioco di parole ne è l’evidente dimostrazione. Diversamente si tratterebbe di uno sbaglio non ammissibile per chi si occupa di comunicazione. Nella comunicazione, come sa bene chi fa marketing, il messaggio conta tanto quanto la percezione di chi lo riceve. In questo caso, il messaggio è stato sentito come sessista e offensivo della dignità del corpo della donna.

Temi, questi, che rivendichiamo con forza come politici.

E il consiglio comunale è il cuore del dibattito politico cittadino. Non è solo appropriato, ma è anche opportuno, pertanto, che all'attenzione di palazzo Santini arrivino queste tematiche. Si tratta di discutere di cosa si vuole per la propria città, quale etica dello stare insieme come uomini e donne si vuole condividere come comunità, di dialogare insieme non su cosa sia morale o su cosa non lo sia, ma su cosa significhi, in concreto, il rispetto dell'altro, primo pilastro del vivere civile. Ecco perché il consiglio comunale ha ritenuto di doversi esprimere liberamente e di confrontarsi su questo tema”.

Francesco Battistini - presidente del consiglio comunale

Teresa Leone - vice presidente

Massimiliano Bindocci - vice presidente vicario