Politica



Tuffi dal ponte di Monte San Quirico, il consigliere Bianucci inoltra la segnalazione alla polizia municipale e chiede più controlli

giovedì, 25 luglio 2019, 14:19

Il ponte di Monte San Quirico utilizzato come trampolino, per i tuffi in Serchio. A lanciare la segnalazione, con tanto di documentazione fotografica ripresa dalla Terrazza Petroni, è il consigliere comunale Daniele Bianucci: che ha trasmesso la notizia alla polizia municipale, chiedendo più controlli.

"Alcuni cittadini mi hanno segnalato che l'abitudine dei tuffi in Serchio, dal ponte di Monte San Quirico, è diventata nelle ultime settimane particolarmente frequente - sottolinea il consigliere comunale Bianucci - Si tratta, naturalmente, di un'attività molto rischiosa: alla quale è quindi necessario assicurare la giusta attenzione. Per questo, come richiesto dagli abitanti della zona, ho inoltrato la segnalazione alla polizia municipale, per chiedere più controlli. Ai cittadini richiediamo invece più responsabilità: il parco fluviale è una delle aree più belle della Città, e l'Amministrazione comunale si sta impegnando molto per renderlo sempre più sicuro, pulito e fruibile. In particolare durante l'estate, è un luogo prezioso, per trascorrere il proprio tempo libero. Occorre però maggiore attenzione e rispetto: evitando ogni comportamento rischioso come questo. Ed avendo cura di preservare il fiume e il suo parco con l'impegno che un bene comune come questo si merita: rispettando per esempio il divieto di accedere ad auto e moto".