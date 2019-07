Politica



Viabilità, Tambellini tende la mano a Menesini

sabato, 6 luglio 2019, 17:10

Si ammorbidiscono i toni tra sindaco di Capannori e presidente della Provincia Luca Menesini da un lato e il primo cittadino di Lucca Alessandro Tambellini. Del resto, altrimenti non sarebbero della stessa parrocchia. Ecco l'intervento di Tambellini in risposta alle dichiarazioni di Menesino:

Dice bene il presidente della Provincia quando scrive che l'intero sistema di mobilità della Piana va ripensato e migliorato nella sua totalità: la mobilità, infatti, non è un problema tra Capannori e Lucca, ma il tema all'ordine del giorno di tutti i Comuni della Piana

Ecco perché sono convinto che sia opportuno ripartire proprio da chi amministra i territori della Piana e includere al tavolo anche i sindaci di Altopascio, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica.

La mia richiesta andava proprio in questa direzione, ma forse non si è capito o non si è voluto capire. Io sono come sempre disponibile a sedermi a tutti i tavoli del mondo, purché siano utili e concreti: di discorsi se ne sono sentiti tanti, ora c'è da fare, fare per risolvere e migliorare, fare per liberare le nostre strade dal traffico pesante e dal congestionamento. Se non si decide di rivedere il sistema di viabilità della Piana nella sua interezza non si risolverà il problema e non si migliorerà la situazione neanche a Lucca o a Capannori.

La Provincia dispone di uno strumento che vede la partecipazione di più enti: questo strumento si chiama tavolo della mobilità della Piana, che non coinvolge solo i Comuni di Lucca e Capannori, ma anche gli altri Comuni. Quello a mio avviso è il tavolo che deve essere convocato, all'interno del quale costruire tutti insieme soluzioni per la viabilità e realizzare tutti gli interventi possibili, piccoli e grandi, per migliorare la mobilità dei nostri territori: inventarsi un incontro al di fuori di quel contesto rischia di diventare un'occasione persa e di generare una dispersione di idee. Rinnovo al Presidente Menesini la proposta di riattivare il tavolo della mobilità della Piana e di farlo al più presto: io non farò mancare tutto il mio appoggio.