Politica



Villa Basilica, Lega attacca: "Perso finanziamento da 460 mila euro"

giovedì, 25 luglio 2019, 08:51

Il gruppo Lega Salvini Premier di Villa Basilica interviene in merito al finanziamento per il bando progetti integrati territoriali del Gal MontagnAppennino.

"Non tarda ad arrivare, a meno di due mesi dall'insediamento della nuova amministrazione, il primo grande flop - esordisce -: il finanziamento promesso e tanto sbandierato in campagna elettorale si é rivelato di fatto un buco nell'acqua".



"Nel 2018 - spiega - il comune di Villa Basilica, amministrato da Giordano Ballini, aveva partecipato, come ente capofila, insieme al comune di Bagni di Lucca, cinque imprese agricole, quattro imprese commerciali, due imprese turistiche e quindici soggetti tra pubblici e privati, al bando "progetti integrati territoriali" con il progetto: "le Vie e i Cammini di Villa Basilica". Le finalità progettuali erano: promuovere lo sviluppo turistico del territorio integrandolo al sistema regionale e nazionale; qualificare l'offerta ricettiva, turistica e commerciale del territorio; integrare lo sviluppo agricolo-forestale a quello turistico culturale e del commercio; la via della carta della Toscana e cammino di Santa Giulia".



"Un vero fiasco su tutta la linea - attacca il gruppo -. Il progetto presentato é risultato parziale e incompleto quindi non ha raggiunto il punteggio necessario per ottenere il finanziamento che é stato invece riconosciuto ad altri comuni piú accorti nella presentazione. Un'altra occasione di crescita e di sviluppo persa per Villa Basilica. La continuità.. Magari prima di partecipare, i bandi andrebbero letti con un po' piú di attenzione. Tanta amarezza circola tra i commercianti del centro commerciale naturale di Villa Basilica che vedono svanire la possibilità di rendere agibile la strada di accesso alla Rocca, la facoltà di realizzare una struttura di ricovero dove ad esempio poter collocare gli estintori che al momento sono esposti al sole e alle intemperie".



"Secondo noi - conclude - oltre al ricovero sarebbe stata utile la realizzazione di una area funzionale alla ristorazione, magari una piccola cucina o un chiosco bar per la distribuzione di bevande, indispensabile se si vogliono organizzare eventi in loco. Niente fondi nemmeno per la riqualificazione del parco pubblico sotto le mura di Villa Basilica ne per il recupero di una parte dell'ex cartiera Nardi di Pracando. Rimangono solo nella fantasia gli itinerari turistici e culturali interessati dal progetto: la Via della Carta, il Cammino di Santa Giulia e quello di Matilde di Canossa".