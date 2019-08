Politica



Anche il vescovo ha le sue guardie svizzere: sono i dirigenti locali del Pd

giovedì, 8 agosto 2019, 20:05

"Se la massima concezione della politica di queste persone consiste nel fare dello sciacallaggio sulla pelle dei bambini o nell'esporre alla derisione pubblica il vescovo della nostra città, sappiano che troveranno in noi degli oppositori irriducibili". Lo scrivono in una nota Mario Puppa, segretario territoriale Lucca Partito Democratico, Renato Bonturi. segretario unione comunale Lucca Partito Democratico, Roberto Panchieri, segretario circolo centro storico Lucca Partito Democratico.

"Vengono di notte, col buio, come le persone che hanno qualcosa da nascondere, per imbrattare la città con adesivi squallidi e insignificanti, piazzati anche di fronte la nostra sede in piazza San Francesco, luogo da sempre simbolo dell'impegno politico e sociale a favore dei più deboli - è scritto nella nota diffusa dai vertici locali del Pd -. Pensate di intimidire qualcuno? Vien giusto da ridere se non ci fosse da indignarsi per l'ennesimo atto di offesa al decoro della città. Metteteci la faccia almeno: volete parlare di Bibbiano? Siamo sempre a disposizione. Ma esattamente parlare di cosa? Di un procedimento in corso da parte della Magistratura? Oppure dell'ennesima strumentalizzazione, dell'ennesima macchina del fango, dell'ennesima propaganda elettorale? E parlare con chi, che vi nascondete? Siamo nel mondo capovolto, dove si gettano in pasto all'opinione pubblica parole e nomi senza davvero conoscere ciò a cui questi rimandano, per distogliere l'attenzione dai temi di cui dovrebbero occuparsi coloro che governano questo Paese. Parlateci piuttosto dell'isolamento in cui state ricacciando sempre di più l'Italia. Oppure delle politiche per il lavoro, per la scuola, per lo sviluppo economico, per la cultura, per l'ambiente e per i giovani. Parlateci del rilancio di questo Paese. E se proprio volete parlare di altro, allora parlateci di Putin e dei rapporti con la Russia, dell'appropriazione indebita da parte dei vertici della Lega di 49 milioni di euro, di cui la Corte di Cassazione ha da poco confermato la confisca, delle accise che sarebbero state eliminate, ma che dopo un anno sono sempre lì, più care che mai, oppure delle occupazioni abusive benevolmente tollerate. Se la massima concezione della politica di queste persone consiste nel fare dello sciacallaggio sulla pelle dei bambini o nell'esporre alla derisione pubblica il vescovo della nostra città, sappiano che troveranno in noi degli oppositori irriducibili. Il Partito Democratico dai livelli locali fino a quello nazionale è impegnato a denunciare comportamenti di odio e violenza sul web e nella società, una deriva negli ultimi tempi troppo spesso colpevolmente tollerata e alimentata dachi ricopre importanti ruoli istituzionali ma che è importante contrastare con forza. Solo con una reazione decisa da parte di chi ha a cuore questo Paese e i principi fondamentali scolpiti nella nostra Costituzione sarà possibile costruire un futuro diverso rispetto a quello fosco disegnato da chi ci governa".