Aperta sede Fratelli d'Italia per raccolta firme iniziativa "Elezioni subito. No a Governi contro la volontà popolare"

sabato, 24 agosto 2019, 16:55

"Se ci saranno ricorsi al Tar o altre azioni presentate dai cittadini sui progetti contestati per San Concordio, daremo una mano non soltanto per seguirne l'iter ma anche con un contributo economico". Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento

venerdì, 23 agosto 2019, 15:33

Il consigliere comunale Leonardo Dinelli (Pd) interviene in merito alla classifica Qualità della vita' de Il Sole 24 ore che vedrebbe Lucca alla 15^ posizione in Italia per qualità dell'offerta del tempo libero

venerdì, 23 agosto 2019, 13:10

Massimiliano Bindocci esce allo scoperto e di fronte a un inciucio tra Pd e M5S annuncia che continuerà a combattere questa amministrazione

giovedì, 22 agosto 2019, 14:12

Mentre a Roma il presidente della Repubblica non Italiana sta per assegnare l'incarico all'inciucio Pd-5Stelle, a Lucca qualcuno se la sta facendo sotto

giovedì, 22 agosto 2019, 09:45

Il M5S di Lucca espone la sua proposta in merito all'asse suburbano e chiede che, al posto di sterili polemiche, ci si attivi per realizzarlo al più presto in modo da evitare così opere più pesanti, rilanciare diverse attività commerciali della zona, liberando la circonvallazione dal traffico

martedì, 20 agosto 2019, 16:09

A commentare la situazione sono i gruppi consiliari di SìAmoLucca e Lucca in Movimento