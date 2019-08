Politica



Bindocci (M5S): "Sicurezza alle sortite dal centro"

domenica, 18 agosto 2019, 22:33

Il consigliere comunale del M5S, Massimiliano Bindocci, ha annunciato che lunedì 19 agosto in commissione presenterà una mozione sulla sicurezza dove saranno proposte, tra le altre cose, un incremento di videocamere di sorveglianza e un'illuminazione più capillare alle sortite delle Mura e lungo i percorsi sugli spalti.

"La situazione dei sottopassi delle mura di Lucca è sempre più preoccupante, - spiega Bindocci – per tutte le persone che si trovano ad entrare ed uscire dal centro storico la sera come ad esempio le commesse e i commessi, le cameriere, le addette alle pulizie, oltre naturalmente che per tutti i cittadini. Ci sono infatti spesso presenze moleste ed inquietanti che vagano negli spalti delle mura, e la cosa è nota a tutti visti i numerosi indizi che tutti quelli che frequentano le mura hanno visto".

"Le scritte oscene, la sporcizia, i resti dei bivacchi, - dichiara Bindocci - riviste porno, biancheria abbandonata, erbacce alte ed odori di bisogni umani diffusi. Nonostante tutti sappiano di questi problemi, un intervento serio non c'è ancora stato".

"Recentemente mi sono stati riportati anche alcuni episodi – continua Bindocci - dove alcune lavoratrici sono state importunate ripetutamente, seguite e fatte oggetto di abbordaggi molto pesanti da alcuni soggetti poco raccomandabili appostati all'uscita della sortita di San Frediano e non solo". Poi Bindocci aggiunge :"Se si parla di sicurezza crediamo quindi che si debba iniziare ad attivarci per contrastare queste situazioni a Lucca con più controlli da parte delle forze dell'ordine e soprattutto maggiore sorveglianza in questi luoghi frequentati anche in orari serali e notturni. Dato che questa amministrazione si batte infatti per le aperture serali e straordinarie, dovrebbe pensare non solo ai negozianti ma anche a chi lavora nelle attività del centro".

"Per cercare soluzione – conclude Bindocci - a questo problema della sicurezza delle sortite pedonali delle mura in orari serali ho presentato -su suggerimento di diverse commesse del centro - una mozione specifica che sarà discussa in Commissione lunedì, dove propongo tra l'altro videocamere e sortite illuminate maggiormente. A tal proposito voglio ringraziare in particolare, tra le commesse, che mi hanno segnalato questi episodi, Lisa Giuggiolini, che lavora in via Fillungo e che è stata consigliere comunale a Fucecchio e ha trovato il coraggio di raccogliere esperienze e di contattarci per fare questa proposta".