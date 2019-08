Politica



Bindocci non ci sta: "Anche se Pd e M5S si alleassero, Tambe resta il male ed io la cura"

venerdì, 23 agosto 2019, 13:10

Massimiliano Bindocci risponde all'articolo del direttore ed esce allo scoperto dimostrando ancora una volta di avere una testa pensante in maniera autonoma: di fronte a un inciucio tra Pd e M5S annuncia che continuerà a combattere questa amministrazione:

Caro Aldo,

ho letto con simpatia la tua preoccupazione per la mia posizione e anche io non posso negare che certi passaggi sono complessi da spiegare, ma il problema è più apparente che reale.

Infatti per quanto riguarda la posizione in consiglio comunale, continuerò a battermi come adesso con la stessa determinazione e onestà. Anzi forse ci potrebbe essere uno stimolo a fare di più per fugare ogni dubbio qualora il M5S si accordasse con il Pd a livello nazionale. Spero invece che una eventuale intesa con il M5S-PD porti la giunta locale a essere più coerente e meno “chiacchiere e distintivo”.

Magari potrebbe essere la sinistra lucchese a “pentirsi” e ricordarsi la partecipazione deve essere effettiva e non virtuale, che la solidarietà deve essere reale ai lucchesi bisognosi e non fatta di interessi di ONG o cerimonie ipocrite radical chic, che l’ambiente è un vero problema e non si rispetta con l’asfalto ed il cemento, che la sanità deve essere efficace e non nascondere speculazioni o interessi privati, che la politica deve essere al servizio di tutti e non di qualcuno. Per me quindi sarebbe un’arma in più per reclamare coerenza a questa giunta. Ho letto poi le critiche ai curricola dei leader nazionali del M5S, penso che ogni forza di rinnovamento paga una mancanza di esperienza, quei curricola sono anche la conseguenza della dissennata politica renziana che ha reso precario il posto di lavoro, la vera difficoltà per i nostri giovani laureati quella di trovare un lavoro stabile. Nel M5S la presenza di qualche figura criticabile ed anche qualche errore è sempre possibile, l’importante è che sia sporadico e rapidamente corretto. Il problema vero sono però a mio avviso le forze tradizionali che non per inesperienza o sbaglio, ma per precisa scelta o interesse hanno governato per interessi particolari e con logiche clientelari, hanno portato l’Italia ad un debito pubblico da record pensando solo alle proprie poltrone. Insomma non confondiamo il medico inesperto, con la malattia o con chi ha fatto il contagio.