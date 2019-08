Politica



Campo Balilla, opere di mitigazione da definire. Bagni agli ex spogliatoi delle Mura

giovedì, 8 agosto 2019, 12:22

di eliseo biancalana

La polemica tra il comune di Lucca e la soprintendenza sullo stabilizzato nell'ex Campo Balilla è stata oggi discussa in commissione garanzia e controllo, che ha avuto all'ordine del giorno l'analisi e l'approfondimento degli atti autorizzativi del Lucca Summer Festival 2019, con richiesta di chiarimenti proprio sulle autorizzazioni della soprintendenza, in particolare in merito al manto erboso e all'impatto dell'impianto.

Il responsabile dell'ufficio cultura del comune William Nauti ha esordito ricordando che esiste una convenzione pluriennale tra la provincia, il comune e la società D'Alessandro e Galli (che organizza il festival) per tenere i concerti del Summer in piazza Napoleone e sugli spalti delle Mura. "Quest'anno c'è stata una delibera specifica del maggio 2019 perché il numero dei concerti è stato maggiore di quello programmato" ha affermato il dipendente del comune. "Abbiamo iniziato a trasmettere nel maggio una serie di relazioni alla soprintendenza – ha proseguito – che hanno portato a giugno all'autorizzazione dell'allestimento al Campo Balilla e in piazza Napoleone". Rispetto al passato però quest'anno la soprintendenza aveva subordinato l'autorizzazione al ripristino entro il 27 luglio del campo verde. "Il 27 luglio ci doveva essere l'erba – ha spiegato Nauti –. Abbiamo chiesto di modificare quella condizione perché era impossibile". Dopo alcune settimane di interlocuzione, il 25 luglio è stato finalmente sottoscritto un verbale di accordo tra il comune, la soprintendenza, la D'Alessandro e Galli e Lucca Crea che consente di tenere lo stabilizzato fino ai Comics ma prevede che siano predisposte delle opere di mitigazione nell'area. Quali siano queste opere di mitigazione resta però da definire, nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un incontro tra la soprintendenza e Lucca Crea (la partecipata del comune che organizza Lucca Comics). Intanto l'amministrazione pensa al recupero degli ex spogliatoi al Campo Balilla (sotto il passaggio per andare all'ex tribunale) per destinarli a bagni pubblici. Su questa ipotesi ci sarebbe già un progetto esecutivo con il via libera della soprintendenza.

Il presidente della commissione Remo Santini (SìAmo Lucca) ha però chiesto se il comune non abbia fatto "finta di nulla" per poi arrivare "all'ultimo giorno" e dire che era impossibile rispettare i tempi previsti dall'autorizzazione. È intervenuto l'assessore Stefano Ragghianti per aggiungere che l'interlocuzione con la soprintendenza non ha riguardato solo l'impossibilità materiale di ripristinare il verde entro il 27 "ma anche il fatto che dopo poco si sarebbero tenuti i Comics". "Prima di dire no l'ufficio ha fatto una valutazione" ha detto Nauti sulla distanza temporale tra il rilascio dell'autorizzazione (3 giugno) e la richiesta di rivedere la condizione. Per Massimiliano Bindocci (M5S) "qualcosa va studiato" per ridurre l'impatto degli eventi sul Campo Balilla. Santini ha invece invitato l'amministrazione a evitare atteggiamenti di scontro con la soprintendenza. Ragghianti ha assicurato che il comune lavora per tutelare le Mura, il Summer Festival e Lucca Comics.