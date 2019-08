Politica



Consiglio su San Concordio, il "no" dei comitati a Quartieri Social e scuola innovativa

giovedì, 1 agosto 2019, 08:45

di eliseo biancalana

Coro di no dai comitati di San Concordio intervenuti in consiglio comunale ai progetti di Quartieri Social e a quello della nuova scuola innovativa a Sorbano del Vescovo che l'amministrazione comunale vuole realizzare. È quanto emerso dalla seduta di ieri, che ha visto le opposizioni schierarsi dalla parte dei comitati mentre la maggioranza ha ribadito l'intenzione di tirare dritto per la propria strada.



Il consiglio comunale straordinario aperto era stato richiesto dai consiglieri comunali delle minoranze. "Speriamo che l'amministrazione fermi le macchine" è stato l'auspicio espresso, a nome delle opposizioni, da Massimiliano Bindocci (M5S). Il capogruppo pentastellato ha chiesto all'amministrazione di "aprirsi davvero al contributo dei cittadini". Bindocci ha inoltre sottolineato la coincidenza tra il fatto che proprio nel giorno in cui doveva tenersi il consiglio è uscito un comunicato dell'amministrazione che annunciava cambiamenti in alcuni dei progetti previsti.



I dirigenti del comune, Antonella Giannini e Maurizio Tani, hanno ricapitolato i contenuti dei progetti. Anzitutto il progetto di "scuola innovativa" a Sorbano del Vescovo, che verrà realizzato grazie alle risorse provenienti da un bando nazionale del ministero dell'istruzione. Il complesso avrà una superficie di 1600 metri quadrati, su cui sorgeranno una scuola dell'infanzia, una materna e uno spazio intermedio con palestra e auditorium. E poi i progetti di Quartieri Social, realizzati con i fondi del bando nazionale periferie: la pista ciclabile lungo via della Formica e via Nottolini, la riqualificazione di via Civitali, la messa a sistema delle aree a verde comprese tra piazzale Aldo Moro e l'acquedotto del Nottolini a San Concordio e la riqualificazione dell'area ex Gesam. Sulla scuola innovativa è stato spiegato che è stata scelta la soluzione con il minor consumo di suolo. Su Quartieri Social è stato ammesso che la partecipazione "è stata gioco forza compressa", ma sono stati difesi i progetti, sottolineando le nuove modifiche migliorative alla Montagnola e la necessità di bonificare l'area ex Gesam senza disperdere quanto già speso in passato.



Dai comitati è arrivato una sonora bocciatura degli interventi. Daria Ulivi (Comitato per San Concordio) ha parlato di "scelte calate dall'alto" e di "interventi che appaiono ai cittadini un vero scempio". Per Clara Mei (Comitato per San Concordio e Archivio storico San Concordio) la piazza coperta che dovrebbe sorgere sull'area ex Gesam è "una costruzione devastante". Mei ha sottolineato soprattutto la presenza nell'area del Porto storico della Formica di reperti archeologici da tutelare. Francesco Cannavacciuolo (Comitato per San Concordio) ha detto che i comitati non sono per il "no a prescindere". "Vogliamo partecipare" ha spiegato. I progetti per San Concordio sono stati bocciati anche dal rappresentante di Legambiente, Bruno Kostner (Legambiente). Eros Tetti (Presidente della rete dei comitati toscani) ha parlato di "interventi imbarazzanti" con toni che hanno suscitato dissensi nella maggioranza. Negativo anche il giudizio di Luigi Colombini (Associazione culturale San Concordio), che però ha preso le distanze dalle opposizioni "neoliberiste" e dai "fascisti del terzo millennio". Paolo Pescucci (Osservatorio partecipato Lucchese) ha lamentato la mancanza di trasparenza e ha chiesto un tavolo permanente per decidere le scelte per il quartiere con tutte le associazioni interessate.



Dalle minoranze sono arrivate critiche sulle esposizioni dei dirigenti comunali, le cui risposte alle domande dei consiglieri non hanno soddisfatto le opposizioni, in particolare Remo Santini (SìAmo Lucca) e Bindocci. L'amministrazione ha difeso le scelte fatte e ha respinto la critiche sulla mancanza di partecipazione. Il vicesindaco Giovanni Lemucchi ha ammesso che ci sono stati tempi stretti ma ha rivendicato che "non è vero che non c'è stato nessun incontro". L'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina ha sottolineato che "quello che non è stato presentato e dibattuto in consiglio è competenza della giunta e dell'amministrazione comunale". Nella notte, il dibattito tra i consiglieri comunali ha confermato la distanza tra le posizioni degli opposti schieramenti.