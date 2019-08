Decreto sicurezza, Barsanti (CasaPound): "Il vescovo pensi alla chiesa e ai fedeli lucchesi"

Altri articoli in Politica

Mancava solo Giorgino, tra gli esponenti della Sinistra religiosa e, improvvisamente, convertitasi al cattolicesimo di papa Bergoglio. Domanda: ma Bergoglio rompeva così i coglioni ai governanti anche durante la dittatura dei generali in Argentina nel 1976? Accettiamo contributi

Quando non ci sarà più posto all'inferno i morti torneranno sulla terra. Quando non ci sarà più posto in carcere né per le strade di questo disgraziato stivale, cani e porci si riverseranno a casa Bergoglio (magari), da Tambellini e in arcivescovado

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sull’episodio che ha visto protagonista un cittadino ghanese che è andato in escandescenze negli uffici della questura di Lucca

La richiesta arriva dai consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata che da sempre si battono per temi sensibili rivolti al rafforzamento dei diritti della famiglia naturale a seguito dell'approvazione della giunta Tambellini della deliberazione n. 173 avente ad oggetto l'adesione alla carta d'intenti Rete Ready

Realizzate circa l'80 per cento delle opere ferroviarie, equivalenti a circa il 65 per cento del totale dell'importo economico del progetto, necessarie per il raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini. Il cronoprogramma, che prevede la conclusione dei lavori sulla prima tratta e l'avvio dei servizio commerciale nel 2020, è stato per ora...

Il presidente della commissione Trasporti e infrastrutture ha partecipato questa mattina al sopralluogo al cantiere con l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli