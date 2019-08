Politica



Del Greco e Bianucci: "Spettacolo gender, polemica sterile"

giovedì, 8 agosto 2019, 11:07

La consigliera Del Greco e il consigliere Bianucci intervengono in risposta alle parole del consigliere Minniti in merito allo spettacolo teatrale "Cinzia" scritto da Leonardo Ortolani.



"Una polemica sterile - esordiscono - quella presentata dal consigliere Minniti nei confronti della proposta di Graphic Novel Teather di Lucca Comics & Games, che con la conseuta interdisciplinarieta' di linguaggi celebra il grande fumetto e un autore di primissimo piano come Leo Ortolani, il fumettista italiano ideatore della serie a fumetti Rat-Man, che per l'occasione onorerà la città di Lucca con la sua presenza in occasione della trasposizione teatrale del libro intitolato 'Cinzia'. Uno dei romanzi a fumetti piu' importanti degli ultimi dieci anni e che sta avendo fortissimo successo.



Martedi mattina - spiegano - nella commissione consiliare partecipate congiunta con la commissione politiche formative si è tanto discusso di uno spettacolo che avrà luogo al Teatro del Giglio nei giorni di Lucca Comics & Games 2019, che vede al centro la figura di un personaggio che è quello di Cinzia. La cosa che riteniamo più presuntuosa e inopportuna è la critica per la scelta di un libro che presumiamo che il consigliere Minniti non abbia letto, non si dettano linee di indirizzo allo staff artistico di un festival, ne' tantomeno agli autori di un media creativo come il fumetto, su cosa possono o non possono presentare, scrivere o disegnare. La libertà artistica, la bellezza dell'immaginazione trasposta in una realtà sempre più aperta, il linguaggio di un festival aperto al mondo, e' fatto di accettazione e conoscenza del prossimo, attitudini che sono e saranno sempre fondamentali per costruire un mondo a misura di tutti.



Lucca - concludono - è una città aperta ad ogni forma artistica, e non sarà certo un partito politico a mettere paletti o censure ad un artista conosciuto nel mondo per la sua indubbia capacità".