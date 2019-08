'Elezioni Subito': in tre giorni Fratelli d'Italia raccoglie mille firme nella Provincia di Lucca

Altri articoli in Politica

domenica, 25 agosto 2019, 10:38

Il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S): "Ho presentato una mozione specifica sulla questione degli alberi. Credo che la questione sia estremamente attuale anche alla luce di quanto accade in Amazzonia. La questione ambientale non può essere solo una vetrina per i politici quando ci sono certe manifestazioni"

sabato, 24 agosto 2019, 16:55

"Se ci saranno ricorsi al Tar o altre azioni presentate dai cittadini sui progetti contestati per San Concordio, daremo una mano non soltanto per seguirne l'iter ma anche con un contributo economico". Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento

sabato, 24 agosto 2019, 16:50

Lunedì 26 agosto la sede di Fratelli d'Italia in Via Cavour n.233 a Lucca resterà aperta dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 per l'iniziativa di raccolta firme per andare subito al voto

venerdì, 23 agosto 2019, 15:33

Il consigliere comunale Leonardo Dinelli (Pd) interviene in merito alla classifica Qualità della vita' de Il Sole 24 ore che vedrebbe Lucca alla 15^ posizione in Italia per qualità dell'offerta del tempo libero

venerdì, 23 agosto 2019, 13:10

Massimiliano Bindocci esce allo scoperto e di fronte a un inciucio tra Pd e M5S annuncia che continuerà a combattere questa amministrazione

giovedì, 22 agosto 2019, 14:12

Mentre a Roma il presidente della Repubblica non Italiana sta per assegnare l'incarico all'inciucio Pd-5Stelle, a Lucca qualcuno se la sta facendo sotto